Палестина заявила про умови, за яких готова відновити мирні переговори з Ізраїлем - ЗМІ

Палестина готова до відновлення мирних переговорів із Ізраїлем. Про це заявив президент Палестини Махмуд Аббас. Про це повідомляє AP на своїй сторінці у Twitter.

Однак, Палестина готова піти на такий крок лише в разі зупинки Ізраїлем будівництвом єврейських поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.

Читайте також"Не можемо більше дозволяти такого ставлення": Трамп заступився за Ізраїль у скандалі навколо резолюції ООН

«Палестинський президент заявив, що готовий відновити мирні переговори, якщо Ізраїль заморозить будівництво поселень», - йдеться у твітті агентства.

BREAKING: Palestinian president says ready to resume peace talks if Israel freezes settlement construction. — The Associated Press (@AP) 28 декабря 2016 г.

В той же час, офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявив, що осуджує промову держсекретаря США Джона Керрі стосовно Близького Сходу.

У заяві офісу Нетаньяху заявили, що в промові Керрі "ледь торкнувся коренів конфлікту - палестинське протистояння єврейській державі в питанні будь-яких кордонів."

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки ООН 23 грудня прийняла резолюцію, в якійміститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим. Резолюцію підтримали 14 членів Радбезу, американська сторона утрималася.

Раніше СШАблокували будь-які подібні проекти. Пізніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу його на посаду відносини ООН і США зміняться. Ізраїль відмовився виконувати резолюцію Ради безпеки ООН.