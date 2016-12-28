Палестина заявила про умови, за яких готова відновити мирні переговори з Ізраїлем - ЗМІ
Палестинський президент заявив про готовність відновити мирні переговори із Ізраїлем.
Палестина готова до відновлення мирних переговорів із Ізраїлем. Про це заявив президент Палестини Махмуд Аббас. Про це повідомляє AP на своїй сторінці у Twitter.
Однак, Палестина готова піти на такий крок лише в разі зупинки Ізраїлем будівництвом єврейських поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.
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«Палестинський президент заявив, що готовий відновити мирні переговори, якщо Ізраїль заморозить будівництво поселень», - йдеться у твітті агентства.
BREAKING: Palestinian president says ready to resume peace talks if Israel freezes settlement construction.— The Associated Press (@AP) 28 декабря 2016 г.
В той же час, офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявив, що осуджує промову держсекретаря США Джона Керрі стосовно Близького Сходу.
У заяві офісу Нетаньяху заявили, що в промові Керрі "ледь торкнувся коренів конфлікту - палестинське протистояння єврейській державі в питанні будь-яких кордонів."
Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки ООН 23 грудня прийняла резолюцію, в якійміститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим. Резолюцію підтримали 14 членів Радбезу, американська сторона утрималася.
Раніше СШАблокували будь-які подібні проекти. Пізніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що після вступу його на посаду відносини ООН і США зміняться. Ізраїль відмовився виконувати резолюцію Ради безпеки ООН.