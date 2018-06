Палестина заявила про умови, за яких готова відновити мирні переговори з Ізраїлем - ЗМІ

Палестина готова до відновлення мирних переговорів із Ізраїлем. Про це заявив президент Палестини Махмуд Аббас. Про це повідомляє AP на своїй сторінці у Twitter.

Однак, Палестина готова піти на такий крок лише в разі зупинки Ізраїлем будівництвом єврейських поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.

«Палестинський президент заявив, що готовий відновити мирні переговори, якщо Ізраїль заморозить будівництво поселень», - йдеться у твітті агентства.

BREAKING: Palestinian president says ready to resume peace talks if Israel freezes settlement construction.