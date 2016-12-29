Третя "чорна скринька" російського Ту-154, який впав у Чорне море, зруйнована - ЗМІ

Про це ТАСС повідомили джерела в силових структурах РФ.

"Від третьої чорної скриньки виявлена плівка, що свідчить про її руйнування", - сказало джерело видання.

Разом з тим стан двох бортових самописців - мовного і основного (параметричного) - задовільний. "Їхня розшифровка проводиться в Москві", - повідомили в російських силових структурах.

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Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці в неділю незабаром після вильоту із Сочі. На борту, за останніми даними, перебували 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти летіли в Сирію, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами.