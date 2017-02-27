Смоленська катастрофа: Польща має намір через Гаагу забрати у Росії уламки літака Качинського

Про це глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив в ефірі TVP1, передає "Європейська правда".

"Наразі скарга до Міжнародного суду в справі щодо уламків літака перебуває на стадії підготовки. Однак наразі у цій справі має бути ухвалене остаточне політичне рішення… Але, думаю, що так, ми подамо скаргу, оскільки протягом року ми спробували по-різному вплинути на російську сторону (але нічого не вдалося зробити)", – сказав Ващиковський.

Він нагадав, що Польща вже зверталася до США з проханням допомогти повернути уламки, але адміністрація президента Барака Обами не захотіла цього робити.

"Я звертався вже у грудні 2015 року до Джона Керрі. Проте Обама мав інше бачення відносин з Росією…" – заявив головний польський дипломат.

Ващиковський також додав, що Польща має намір звернутися до адміністрації Трампа з цим питанням.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії. Серед загиблих були президент Польщі Лех Качинський з дружиною. Польська та російська комісії авіаційних експертів називали основною причиною катастрофи помилку пілотів.

Прихильники польської партії "Закон і справедливість" (PiS), співзасновником якої був Лех Качинський, переконані, що катастрофа стала наслідком організованого замаху на життя польського президента. Незабаром Польща відновила розслідування катастрофи.