ФБР прослуховувала радника Трампа, який міг бути агентом РФ - ЗМІ

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) влітку 2016 року отримало дозвіл суду на прослуховування Картера Пейджа, який під час передвиборної президентської кампанії консультував Дональда Трампа з питань зовнішньої політики.

Це було зроблено в рамках розслідування контактів команди Трампа з Росією, повідомляє газета The Washington Post із посиланням на свої джерела, передає Deutsche Welle.

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За цими даними, ФБР і мін'юст США отримали можливість відстежувати контакти Пейджа, оскільки, на думку суду, він міг діяти як іноземний агент, у даному випадку - як російський. Спочатку дозвіл було видано на 90 днів, потім він неодноразово продовжувався.

Газета називає стеження за Пейджем очевидним доказом того, що ФБР мала підстави припускати, що під час президентської кампанії в США він контактував з російськими агентами. "Це підтверджує всі мої підозри з приводу необґрунтованого, політично вмотивованого стеження уряду", - сказав сам Пейдж виданню. При цьому він додав, що йому приховувати нічого. Міністерство юстиції США, Білий дім і ФБР від коментарів відмовилися.

За три роки до того, як Пейдж став радником Трампа, він потрапив у поле зору ФБР у зв'язку з підозрами в тому, що російські агенти намагалися його завербувати. Зокрема у слідства є запис того, як росіянин Віктор Подобний, згодом звинувачений в США у шпигунстві, розповідає про спроби отримати інформацію і документи від Пейджа.

Крім того, у 2013 році Пейдж зустрічався з російським агентом і передав йому документи з галузі енергетики. Сам Пейдж стверджує, що інформація, яку він передав, була загальнодоступною. За словами Пейджа, він допомагав прокурорам у справі проти звинуваченого в шпигунстві росіянина Євгена Бурякова.

У заявці на спостереження за Пейджем було зазначено про наявність підстав вважати, що він міг бути агентом російського уряду і свідомо займався розвідувальною діяльністю від імені Москви, стверджують джерела газети.

ФБР регулярно отримує дозволи на спостереження за контактами зарубіжних дипломатів, як це було у випадку з послом РФ Сергієм Кисляком. Пейдж - єдиний американець, прослуховування якого в 2016 році велося в рамках розслідування щодо контактів з Росією, вказують співрозмовники газети.