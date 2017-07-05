"Сидяча" зустріч Трампа із Путіним: у Кремлі розповіли, що не встигне пояснити російський президент

У Кремлі визнали, що навряд чи президент Росії Володимир Путін встигне викласти президенту США Дональду Трампу своє розуміння «громадянської війни в Україні» через обмеженість зустрічі за часом. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Хоча йдеться про повноформатну «сидячу» зустрічі (Путіна і Трампа), але через те, що вона відбуватиметься на полях саміту, вона буде досить обмежена за часом. Тому навряд чи випаде можливість повністю викласти розуміння президента Путіна, яке він неодноразово озвучував, предтечі та причин тієї ситуації й тієї громадянської війни, що виникла в Україні», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, із яким базовим посилом Путін вирушає до Гамбурга на зустріч з Трампом.

Водночас він заявив, що це буде добра можливість повторити російську позицію про безальтернативність Мінських домовленостей, виконання цих домовленостей і необхідність вжиття заходів для припинення «провокацій, які, на жаль, мають місце з боку ЗСУ».

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При цьому він відмовився уточнити, скільки саме хвилин передбачено на проведення зустрічі Трампа з Путіним.

За словами Пєскова, також, у разі готовності США, темою зустрічі може стати спільна боротьба з тероризмом в Сирії та перспективи врегулювання сирійського внутрішнього конфлікту.

Пєсков нагадав, що це перша зустріч і знайомство двох президентів, що дає можливість сподіватися на встановлення робочого діалогу, життєво необхідного для всього світу для вирішення конфліктів і проблем, кількість яких збільшується.

Він сказав, що очікує на робочу атмосферу під час зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, перша зустріч президентів США і РФ відбудеться 7 липня в Гамбурзі на полях саміту «Великої двадцятки».

3 липня в Кремлі напередодні зустрічі Трампа і Путіна заявили: «Очікується, що президенти детально обговорять стан і перспективи розвитку двосторонніх зв'язків. За останні кілька років вони серйозно погіршилися. Білий дім з березня 2014 року суттєво обмежив діалог і проголосив курс на «системне стримування» Росії. В рамках його реалізації американська сторона зробила серію недружніх кроків у різних галузях. Ключова роль у тиску на Росію відводиться санкціям. З російського боку вжито відповідних заходів - як дзеркальних, так і асиметричних».

При цьому в Кремлі відзначили, що країни здатні багато що зробити разом для врегулювання «регіональних криз - української, палестино-ізраїльської, єменської, лівійської, афганського тощо».