У М'янмі повстанці-рохінджа оголосили про перемир'я

Повстанці-рохінджа, які ведуть боротьбу з урядовими військами М'янми, оголосили про одностороннє припинення вогню строком на один місяць. Про це в суботу, 9 вересня, повідомляє DW з посиланням на заяву "Армії порятунку рохінджа Аракана" (ARSA).

Перемир'я набере чинності з 10 вересня. Воно повинно забезпечити можливість для надання гуманітарної допомоги цивільному населенню, незалежно від етнічної чи релігійної приналежності", йдеться в повідомленні. ARSA закликала армію М'янми послідувати їх прикладу. Влада вважає ARSA терористичною організацією і заявляє про проведення операції по зачистці країни від бойовиків.

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Раніше в той же день уряд М'янми дозволив Міжнародному Червоному Хресту надати допомогу жителям кризового регіону на півночі штату Ракхайн (Аракан). Між тим, за даними ООН, лише за останні два тижні в сусідній Бангладеш бігли 290 тисяч представників народності рохінджа. Два табори для біженців в розташованому поблизу кордону з М'янмою місті Кокс-Базар переповнені, більшість прибулих страждають від голоду і спраги.

Ситуація на півночі Ракхайн загострилася після того, як в ніч на 25 серпня півтори сотні повстанців-рохінджа напали на десятки поліцейських постів і армійську базу. За свідченнями очевидців, військові М'янми нападали на мирних жителів, спалювали їхні будинки і виганяли людей з Ракхайн. Армія стверджує, що діяла у відповідь на напади бойовиків.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), за 10 днів з 25 серпня, коли почалися зіткнення у цьому штаті, загинули близько 400 людей.