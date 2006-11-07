Світовий рейтинг корупції

Україна посіла 104-е місце (серед 163 країн) у рейтингу "Індекс сприйняття корупції", складеному міжнародним громадським рухом із протидії корупції "Транспаренсі Інтернешнл".

Як повідомляє РІА “Новости”, в основу рейтингу лягли дані численних опитувань експертів, що стосуються оцінок рівня корупції в державних секторах 163 країн світу. Індекс ранжирує країни за шкалою від 0 до 10 балів, причому нуль означає найвищий рівень сприйняття корупції, а десять - найменший.

Згідно з результатами дослідження, найбільш некорумпованими державами є Фінляндія, Ісландія і Нова Зеландія. У цих країнах зафіксований найменший рівень сприйняття корупції, рівнозначний 9,6 бала.

Крім того, у десятку країн із найнижчим "Індексом сприйняття корупції" (ІСК) входять Данія, Сінгапур, Швеція, Швейцарія, Норвегія, Австралія і Нідерланди.

На думку фахівців, які взяли участь у складанні рейтингу, дуже сприятлива ситуація в області корупції спостерігається в Австрії, Люксембурзі і Великобританії - ці країни посідають 11, 12 і 13 місця, відповідно.

Японія, Німеччина, Франція й Ірландія також визнані некорумпованими - вони займають місця в другій десятці. США фігурують на 20-му місці разом із Бельгією і Чилі.

Серед колишніх радянських республік найбільш некорумпованими традиційно визнані країни Балтії: Естонія – 25-е місце, Литва - 48-е і Латвія - 49-е.

Решта пострадянських республік увійшла вже до другої половини списку, тобто ситуація в області боротьби з корупцією в них визнана несприятливою - це Молдавія (81 місце), Грузія (101), Казахстан (113) і РФ (124).

Найбільш корумпованими з колишніх радянських республік, згідно з рейтингом, є Киргизія (145 місце), Таджикистан (149), Туркменія (150), Білорусь (151) і Узбекистан (155). Вони фігурують в списку по сусідству з такими країнами як Венесуела (141), Республіка Конго (143), Камбоджа (152) і Бангладеш (156).

Серед найбільш корумпованих експертами були названі Гвінея (160 місце), Ірак (161), М’янма (162). Рейтинг замикає Гаїті - ця країна посіла 163 місце.

Звіт говорить про наявність сильної залежності між корупцією і злидарством, на що вказує концентрація бідних держав світу на останніх місцях рейтингу.