Нові подробиці Смоленської катастрофи: Росія позбулася частини запису про вибух на борту Ту-154 (відео)

10:50, 25 жовтня 2017
Світ
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Однією з версій трагедії під Смоленськом називають саме вибух.

Із розшифровки бортових самописців літака Качинського на прохання росіян вирізали момент, що може свідчити про вибух на борту Ту-154 ще до удару об землю, пишуть польські ЗМІ.

Варшава минулого року поновила розслідування катастрофи, й однією з версій трагедії під Смоленськом називають саме вибух, який стався до того, як літак із урядовою делегацією, включно з президентом країни, впав на землю. 

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За інформацією журналістів, попередня польська комісія на прохання росіян видалила зі звіту дані про різке виділення тепла, що зафіксували перед аварією.

"Власне, цей 4,5-секундний фрагмент з різким зростанням температури, який був усунутий за ініціативою Росії, знайдено у матеріалах польської комісії з розслідування авіакатастрофи", - йдеться у повідомленні Onet.pl з посиланням на Gazeta Polska.

Раніше міністр національної оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що польська комісія знайшла запис моменту вибуху в записі бортового самописця Ту-154, в якому загинув президент республіки Лех Качинський. 

"Момент вибуху було ідентифіковано - ми знайшли його в записі одного із самописців. Ми займаємося наразі його аналізом й виключенням всіх інших інтерпретацій цього електронного запису", - додав Мацеревич.

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Теги: #Смоленська катастрофа#вибух на борту Ту-154#вибух на борту літака Качинського