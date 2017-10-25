Нові подробиці Смоленської катастрофи: Росія позбулася частини запису про вибух на борту Ту-154 (відео)

Із розшифровки бортових самописців літака Качинського на прохання росіян вирізали момент, що може свідчити про вибух на борту Ту-154 ще до удару об землю, пишуть польські ЗМІ.

Варшава минулого року поновила розслідування катастрофи, й однією з версій трагедії під Смоленськом називають саме вибух, який стався до того, як літак із урядовою делегацією, включно з президентом країни, впав на землю.

Читайте такожПольща близька до правди про Смоленську катастрофу - Качинський

За інформацією журналістів, попередня польська комісія на прохання росіян видалила зі звіту дані про різке виділення тепла, що зафіксували перед аварією.

"Власне, цей 4,5-секундний фрагмент з різким зростанням температури, який був усунутий за ініціативою Росії, знайдено у матеріалах польської комісії з розслідування авіакатастрофи", - йдеться у повідомленні Onet.pl з посиланням на Gazeta Polska.

Раніше міністр національної оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що польська комісія знайшла запис моменту вибуху в записі бортового самописця Ту-154, в якому загинув президент республіки Лех Качинський.

"Момент вибуху було ідентифіковано - ми знайшли його в записі одного із самописців. Ми займаємося наразі його аналізом й виключенням всіх інших інтерпретацій цього електронного запису", - додав Мацеревич.