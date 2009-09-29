У Росії заробітчани стали зайвими?

Голова Ради Федерації (РФ) Сергій Миронов вважає, що держава повинна негайно взяти під контроль міграційні процеси.

У "багаті роки" влада фактично втратила контроль над зовнішньою міграцією. Основні потоки іноземних трудових мігрантів хлинули до великих міст: у торгівлю, сферу послуг, муніципальне господарство, будівельну галузь. Бізнес захоплено економив на співгромадянах, безконтрольно залучаючи ззовні дешеву некваліфіковану робочу силу, - сказав голова РФ журналістам. - Держава цьому не заважала. Вона навіть не спробувала створити сучасні інститути управління зайнятістю, спростити внутрішню трудову міграцію, поставити хоч до якоїсь справи мільйони людей, що маються від неробства в наших депресивних регіонах".

"Тим часом кількість іноземців, які нелегально живуть і працюють у Росії, навіть за офіційними даними, наблизилася до 5 млн. осіб, - додав С.Миронов. - Безконтрольна міграція перетворилася на джерело надприбутків для бізнесу і водночас - у величезну корупційну годівницю і для міліції, і для муніципальних органів".

"Сьогодні і держава, і суспільство збирають плоди цієї безвідповідальної політики, - вважає він. Мігранти сотнями тисяч залишаються без роботи, не маючи навіть грошей, щоб повернутися додому. Кількість злочинів, які здійснюють іноземці, у тому числі в наркоторгівлі, за рік кризи різко злетіла вгору. "Роботодавці і рекрутери, які навербували за ці роки мільйони таджиків, узбеків, українців, молдаван, умили руки, повісивши всі проблеми на місцеву владу".

На думку голови РФ, таку ситуацію не можна терпіти. Необхідно якнайшвидше розробити нову концепцію державної міграційної політики, на основі якої вносити зміни до чинного міграційного законодавства.

Залучення трудових ресурсів з-за кордону, особливо до великих міст, має бути припинене і поставлене під жорсткий контроль властей, у тому числі й законодавчих органів міст і регіонів.

"В умовах кризи у нас вистачає проблеми і з власними безробітними, яких у країні, судячи з усього, вже більше 8 млн. Хай підприємці пояснюють, навіщо їм стільки гастарбайтерів і чому не можна найняти на ці місця співвітчизників. І хай забудовники і власники торговельних мереж забезпечують повернення звільнених ними гастарбайтерів на батьківщину за свій рахунок, не сподіваючись на Федеральну міграційну службу", - сказав С.Миронов.

Бізнес повинен або, так чи інакше оплачувати витрати держави і суспільства через присутність у Росії мільйонних армій нелегалів, або відмовитися від економії на зарплатах і брати на роботу в першу чергу громадян Росії, переконаний він.

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