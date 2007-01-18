У Москві зберігаються посилені заходи безпеки
10:52, 18 січня 2007Світ
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Береженого Бог береже...
У Москві зберігаються посилені заходи безпеки, хоча напередодні стало відомо, що інформація про загрозу терактів не підтвердилася.
Як повідомляє Газета.RU., метрополітен і наземний транспорт Москви обстежують кінологи на предмет вибухівки. Крім того, за розпорядженням мера Москви посилена охорона об`єктів життєзабезпечення міста. Йдеться про додаткове патрулювання водозаборів Мосводоканалу, енергомереж, підстанцій, об`єктів газового господарства.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок увечері Національний антитерористичний комітет РФ повідомив про можливі теракти на наземному транспорті і в метро, посилаючись на дані іноземних партнерів.
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