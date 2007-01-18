У Москві зберігаються посилені заходи безпеки, хоча напередодні стало відомо, що інформація про загрозу терактів не підтвердилася.

Як повідомляє Газета.RU., метрополітен і наземний транспорт Москви обстежують кінологи на предмет вибухівки. Крім того, за розпорядженням мера Москви посилена охорона об`єктів життєзабезпечення міста. Йдеться про додаткове патрулювання водозаборів Мосводоканалу, енергомереж, підстанцій, об`єктів газового господарства.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок увечері Національний антитерористичний комітет РФ повідомив про можливі теракти на наземному транспорті і в метро, посилаючись на дані іноземних партнерів.