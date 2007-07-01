Судан - не Ірак

Президент Судану Омар аль-Башир застеріг західні країни від використання при розв`язанні кризи в Дарфурі, де з 2003 року триває громадянська війна, методів, які США застосовували в Іраку, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на арабські ЗМІ.

"Захід влаштував метушню навколо кризи в Дарфурі через свої корисливі інтереси відносно нафтових запасів, на які багатий Судан. США хочуть зробити в Судані ті ж помилки, які вони зробили в Іраку", - заявив аль-Башир в інтерв`ю іноземним журналістам напередодні відкриття в столиці Гани Аккрі шестимісячного саміту Африканського союзу (АС), в якому суданський лідер не візьме участі.

За його словами, ситуація на заході країни поступово нормалізується, і велика частина Дарфуру вже безпечна для населення.

"Біженці добровільно повертаються до своїх сіл, тому що відчувають, що це стало безпечним", - сказав президент країни.

Він також наголосив, що нині влада Судану занепокоєна лише масовими крадіжками, грабунками та мародерством в Дарфурі. Проте з цими явищами, за словами аль-Башира, успішно бореться суданська поліція.

Під сильним міжнародним тиском 12 червня Хартум погодився на розміщення в зоні внутрішнього конфлікту в Дарфурі спільних сил ООН і Афросоюзу, чисельність яких досягатиме 20 тисяч військових, а щорічний бюджет становитиме близько мільярда доларів. До цього Судан категорично відмовлявся дозволити перебування на своїй території іноземних військ.

Громадянська війна в Дарфурі триває з лютого 2003 року. За цей час в бунтівній провінції через безперервне насильство, за даними ООН, загинули близько 200 тисяч людей, більше 2,5 мільйонів стали біженцями.