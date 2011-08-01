Великобританія про катастрофічні наслідки дефолту в США

Британське казначейство попередило про катастрофічні наслідки для США і всього світу, якщо Вашингтон не зможе уникнути дефолту американської економіки. Про це в неділю, 31 липня, повідомляє Reuters.

За словами голови казначейства Великобританії Денні Александера (Danny Alexander), він сподівається що 31 липня під час голосування верхньої палати Конгресу США американським сенаторам вдасться домовитися про підвищення припустимої межі запозичень на три трильйони доларів і скоротити дефіцит бюджету.

Александер наголосив, що для його країни вкрай важливо, щоб США - найбільший торговельний партнер королівства, - впоралися з тяжкою економічною ситуацією і уникли дефолту.

Схожої точки зору дотримується інший найбільший торговельний партнер США - Японія. З особливою увагою тут стежать за прогнозами фінансових ринків, які можуть різко зреагувати на негативні новини з Білого дому. Зокрема, японці побоюються повторення фінансового хаосу, що вибухнув після колапсу інвестиційного банку Lehman Brothers у вересні 2008 року.

За даними одного з японських джерел агентства Reuters, у разі дефолту американської економіки постраждає вся світова економіка в цілому.

Японія - друге за величиною джерело іноземних позик для США. На третьому місці стоїть Велика Британія, а на першому - Китай, чиї інвестиції в американську економіку сягають 1 трильйона доларів. Більше того, значна частина національного резерву КНР - близько 3,2 трильйонів доларів - зберігається в американській валюті.

У зв`язку з небезпекою колапсу американської економіки одна з китайських газет поклала відповідальність за обстановку, що склалася, на демократичну систему США, яка, на думку видання, піклується лише про свої інтереси і з байдужістю ставиться до решти світу.

Голосування щодо підвищення межі державних запозичень на три трильйони доларів має відбутися в Сенаті США, де більшість належить демократам, нагадує Лента.ру.

30 липня те саме питання порушувалося в Палаті представників Конгресу. Республіканська більшість нижньої палати проголосувала проти законопроекту про підвищення ліміту державного часу. Аналітики сподіваються, що демократичній більшості в Сенаті вдасться законопроект схвалити.