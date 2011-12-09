Міненерго РФ: розмови про "енергетичний імперіалізм" сильно перебільшені

Звинувачення на адресу Російської Федерації в «енергетичному імперіалізмі» сильно перебільшені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики Росії, про це голова відомства Сергій ШМАТКО сказав напередодні в ході 20-го Світового нафтового конгресу в м. Доха (Катар).

«Якийсь час назад РФ озвучила концепцію «енергетичної наддержави», й із цього приводу на нашу адресу пролунала маса критики. Проте вважаю звинувачення в «енергетичному імперіалізмі» сильно перебільшеними. Запропонований термін – «наддержава» – лише описував місце РФ як країни, яка видобуває більше всього нафти в світі й володіє найбільшими доведеними запасами газу», - сказав С.ШМАТКО.

Він зазначив, що Росії належить найперспективніший із точки зору нафто- і газовидобування морський шельф. Загальні запаси оцінені в 100 млрд. тонн умовного палива, і в перспективі до 2020 року очікується істотне зростання видобутку вуглеводнів на шельфі. Так, наприклад, видобуток природного газу має збільшитися до 86,1 млрд. куб. м, тобто майже в три рази (у 2011 р. видобуток очікується в обсязі 27 млрд. куб. м). По нафті показники повинні вирости з поточних 16 млн. тонн до 26,6 млн. тонн. Таким чином, за його словами, роль Росії в цьому енергобалансі, як великого постачальника вуглеводнів, лише зміцнюватиметься. І РФ має намір докласти всіх зусиль для того, щоб підтримати стабільність світового нафтогазового ринку, сприяти його розвитку.

С.ШМАТКО запевнив, що зі свого боку Росія має намір активно працювати над гармонізацією оцінок газового ринку європейськими партнерами. Наразі розробляється Дорожня карта співпраці з ЄС у сфері енергетики до 2050 р. «Сподіваюся, цей документ буде позбавлений від політизованих оцінок», - додав він.

За словами С.ШМАТКА, учасники Світового нафтового конгресу дійшли висновку, що нафтогазовий комплекс залишиться ключовою галуззю світової енергетики як мінімум у найближчі 25 років. За даними Міжнародного енергетичного агентства, найбільш швидкозростаючим за обсягом споживання паливом буде природний газ, і в РФ розділяють такі оцінки. Більш того, деякі великі гравці енергоринку прогнозують, що попит на природний газ зросте на 60% за 30 років – такий сценарій також не можна повністю виключати, вважає С.ШМАТКО.

«Проте, сьогодні ми часто стаємо свідками розповсюдження міфів про те, що скоро потреба в енергоресурсах критично знизиться завдяки енергозбереженню, а традиційні джерела поступляться місцем поновлюваним. Громадська думка живо відгукується на такі «легенди». Проте за найоптимістичнішими оцінками частка енергії, що одержується з біомаси, не перевищить 10% до 2020 року, а гідроенергетика та інші альтернативні джерела займуть у загальному енергобалансі менше 5%», - сказав С.ШмаТко.

Він підкреслив, що треба усвідомлювати те, що, незважаючи на серйозні зміни, які відбуваються в сучасному ПЕК, нафта й газ залишаться основою світового енергобалансу в осяжному майбутньому.

Довідка УНІАН: Світовий Нафтовий Конгрес (World Petroleum Congress – WPC) – найважливіша подія року в нафтогазовій індустрії, що проводиться в рамках Світової нафтової ради. Він був створений у Лондоні в 1933 році.