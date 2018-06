У Гаазі відкрився міжнародний фінансовий трибунал

У Гаазі почав свою роботу міжнародний фінансовий трибунал.

Як пише Лента.Ruз посиланням на The Financial Times, нова судова організація, яка дістала назву PRIME Finance (Panel of Recognized International Market Experts in Finance), служитиме для розгляду складних фінансових спорів між інвесторами, компаніями і державами.

Як зазначив голова нової інстанції Джеффрі ГОЛДЕН, національні суди здебільшого не в змозі врегулювати складні фінансові спори. За його словами, часто такі суди затягують процеси і виносять непередбачувані вердикти, причому інші країни не визнають їх юрисдикцію.

Дж.ГОЛДЕН зазначив, що послугами PRIME Finance можуть користатися контрагенти угод, центральні банки і "всі, кому послуги трибуналу здадуться корисними".

Суд має намір залучити близько сотні експертів з фінансових ринків для допомоги в спорах, пов`язаних з різними фінансовими інструментами.

FT зазначає, що заклики створити міжнародний фінансовий трибунал стали звучати частіше після кризи 2008 року і банкрутства банку Lehman Brothers. Суди в Лондоні і Нью-Йорку розглядали спори, пов`язані з крахом банку, традиційним способом. У результаті деякі рішення суперечили одне одному, а деякі не визнавалися на території іншої держави.