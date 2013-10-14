BBC: Італія посилює стеження за човнами з мігрантами після трагедій

Італія посилює патрулювання в морі та в повітрі після смерті сотень мігрантів, які вирушають до Європи з Північної Африки у переповнених човнах, повідомляє BBC Україна.

Прем'єр-міністр Енріко Летта каже, що комплексне патрулювання з повітря та з моря розпочнеться у понеділок, 14 жовтня, на південь від італійського острова Сицилія.

У п'ятницю щонайменше 33 людини загинуло після того, як їхній човен перекинувся між Мальтою та італійським островом Лампедуза.

За тиждень до того понад 350 мігрантівзагинуло в іншій катастрофі неподалік Лампедузи.

Італія раніше закликала Європейський Союз допомогти їй з тисячами мігрантів, які щороку висаджуються на пляжі країни.Більшість з цілими родинами утікають від війни та бідності в Африці та країнах Близького Сходу в пошуках кращого життя у Європі.

Останні людські втрати призвели до подальших закликів до ЄС з вимогою діяти.

Міністр оборони Маріо Мауро заявив, що Італія має намір потроїти свою присутність на півдні Середземного моря.

"Потрібні рішучі заходи, аби зупинити ці катастрофи суден", - пише італійська газета Avvenire.

Безпілотники на варті

Італійські ЗМІ повідомляють, що для визначення аварійних ситуацій з човнами використовуватимуть безпілотники, які базуються на Сицилії.

Міністр закордонних справ Емма Боніто заявила, що патрулі радше рятуватимуть мігрантів, аніж "казатимуть їм залишатися там, де вони є".

На додачу до суден берегової охорони та прикордонної поліції, італійський флот має три кораблі та чотири гелікоптери, що патрулюють регіон. Також на допомогу можуть викликати два літаки-розвідники з можливістю нічного бачення.

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Мігранти, який вдалося врятуватися у катастрофі у п'ятницю, кажуть, що їх застрелять після повернення до Лівії.

Один з мігрантів, якому вдалося врятуватися, розповів, що декого з присутніх на борту, застрелили, і що кулі продірявили судно, яке почало тонути.

Дехто вважає, що берегова охорона Лівії почала стріляти по судну, хоча інші вважають, що це могли зробити лівійські конкуруючі банди, що торгують людьми, або поліція.

Море як цвинтар

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат в неділю відвідав Лівію і обговорив з лівійським колегою Алі Зейданом питання мігрантів.

"Ми сповнені рішучості вирішити цю проблему. Вжито деяких заходів, щоби посилити контроль біля наших берегів", - сказав пан Зейдан.

Водночас він підкреслив, що іноді усі заходи влади не дають бажаного результату у боротьбі з торговцями людьми.

Озброєні бойовики усе ще утримують владу в деяких частинах Лівії з часу повалення Муаммара Каддафі у 2011 році. Минулого тижня озброєні люди вивезли з готелю в Тріполі самого Алі Зейдана, хоча через декілька годин відпустили.

Пан Мускат закликав держави Євросоюзу вжити заходів щодо човнів з мігрантами. Він додав, що Середземне море перетворилося на "цвинтар".

За інформацією ООН, цього року до Мальти та Італії приїхало 32 тисячі мігрантів.