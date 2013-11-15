Інформатора Associated Press з ФБР засудили до 11 років в'язниці

Колишній співробітник ФБР Доналд Сачтлебен (Donald Sachtleben), який передав агентству Associated Press секретну інформацію про операції спецслужб США в Ємені, засуджений судом до одинадцяти років і восьми місяців позбавлення волі. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Частина оприлюдненого судом строку (три роки і сім місяців) Сачтлебен отримав за розголошення відомостей про антитерористичну операцію, проведену ЦРУ в 2012 році. Ще сім років і один місяць екс-співробітник спецслужб проведе у в'язниці за підсумками розгляду справи про зберіганні та розповсюдженні ним дитячої порнографії.

Оголошуючи вирок, суддя заявив, що підсудний «зрадив свою країну і заплямував свою вражаючу репутацію». Сам Сачтлебен, виступаючи з промовою, попросив вибачення у родичів і колишніх колег за те, що «був з ними нечесний».

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Матеріали про запобігання ЦРУ теракту на борту одного з літаків, що летіли в США з Ємену, були опубліковані Associated Press ще в травні 2012 року. Тим не менш, ФБР, співробітники якого почали за фактом публікації розслідування, довгий час не вдавалося встановити особу людини, яка передавала інформаційному агентству секретні дані. Про те , що за витоком стояв саме Сачтлебен, стало відомо тільки в 2013 році. Факти його співпраці з AP розкрилися в ході розслідування справи про поширення дитячої порнографії.

Експерт-вибухотехнік Доналд Сачтлебен працював у ФБР з 1983 по 2008 роки. Зокрема, як повідомляється на сайті відомства, він притягувався до розслідування резонансної справи про підрив американського есмінця «Коул» у Ємені в 2000 році. Також Сачтлебен працював разом з комісією, яка займалася розслідуванням терактів 11 вересня. У 2008 році Сачтлебен залишив службу і зайнявся викладацькою діяльністю. Яким чином йому вдалося через чотири роки отримати доступ до секретних документів, в ході судових розглядів не уточнювалася.

Спроби ФБР встановити особу інформатора призвели до гучного скандалу в травні 2013 року. Керівництво Associated Press оголосило тоді про масове прослуховуванні особистих і робочих телефонів своїх співробітників. Міністерство юстиції США визнало факт стеження, проте пояснило це слідчої необхідністю. Відзвітувати про законність своїх дій співробітникам ФБР довелося просити особисто президенту США Бараку Обамі.