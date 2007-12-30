Генсек ООН назвав головний підсумок 2007 року

Генеральний секретар Організації Об`єднаних Націй ПАН Гі Мун вважає головним підсумком 2007 року визнання глобального потепління найбільш насущною проблемою сучасності.

Про це повідомляє Центр новин ООН.

Згідно з повідомленням, найщасливішим моментом минулого року ПАН Гі Мун вважає конференцію у Валенсії, де експерти Міжурядової групи зі зміни клімату одноголосно визнали глобальне потепління найбільш насущною проблемою нашого часу. ПАН Гі Муна надихнула одностайність 2,5 тисячі науковців з питання, до якого він сам невтомно привертав увагу.

В інтерв`ю за підсумками року він сказав, що «поганих» днів у нього не було.

Відповідаючи на запитання, якою він бачить ООН через п`ять років, якщо б у нього була можливість заглянути в майбутнє, Генеральний секретар відповів, що йому уявляється ефективніша, сучасніша і мобільніша Організація, яка користується довірою і повагою. «У цьому і полягає моя мета як Генерального секретаря, але для її досягнення мені знадобиться підтримка і участь всіх співробітників, а також держав-членів ООН», - додав ПАН Гі Мун.

Він розраховує, що на той час завершиться і капітальний ремонт будівлі штаб-квартири в Нью-Йорку, і ООН відновить роботу в повністю оновленій, екологічно чистій будівлі Секретаріату.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді у Валенсії була оприлюднена доповідь Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC).

Вчені застерігали, що клімат на Землі може змінитися "різко і необоротно".

У доповіді наголошувалося, що глобальні зміни клімату дійсно відбуваються; вони на 90% обумовлені викидами парникових газів; людство може істотно скоротити їх ціною прийнятних для економіки витрат.

На думку експертів, якщо викиди двоокису вуглецю продовжуватимуться в існуючому об`ємі, на якомусь етапі кількість перейде в якість, і зміни набудуть стрибкоподібного і необоротного характеру.

Науковці передбачають, що через 50 років середня температура на Землі підвищиться в діапазоні від 1,1 до 6,4 градусу, що призведе до повного танення арктичних льодів і зменшення площі інших льодовиків, підвищення рівня Світового океану на 28-43 сантиметри, частіших засух і тропічних штормів і вимирання деяких видів рослин і тварин.

Міжурядова група експертів зі зміни клімату в жовтні була удостоєна Нобелівської премії миру.