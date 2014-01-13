У Росії продавали дипломи пілота по $5 тисяч

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії, який розслідує кримінальну справу стосовно генерального директора ВАТ «Авіаційний навчальний центр авіації загального призначення «Крила Неви» Андрія Кочаригіна.

Слідчий комітет зацікавився системою підготовки пілотів у Росії після аварії «Боїнгу-737» 17 листопада 2013 року в Казані, оскільки командир літака, що розбився, перенавчався в сумнівному навчальному центрі.

Зокрема, за версією слідства, Кочаригін, будучи особою, яка одноосібно здійснює управлінські функції в комерційній організації, предметом діяльності якої є підготовка та підвищення кваліфікації льотного персоналу, вирішив незаконно отримувати грошові винагороди за незаконне оформлення й видачу документів, що підтверджують кваліфікацію пілота-любителя й пілота комерційної авіації.

«Із листопада 2012 до лютого 2013 року Кочаригін спільно з невстановленими особами незаконно виготовляв документи, що підтверджують проходження курсів навчання у ВАТ «АНЦ АЗП «Крила Неви» й наявність кваліфікації пілота-любителя та пілота комерційної авіації. За це отримував як комерційний підкуп грошові кошти в сумі 50 тис. руб. (1,6 тис. дол.) і 150 тис. руб. (близько 4,7 тис. дол.) відповідно», - йдеться в повідомленні.

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Слідчий орган під час перевірки відомостей про те, що комерційний підкуп у даній організації носив не поодинокий характер, виявив 7 фактів незаконної видачі аналогічних документів громадянам, які фактично не проходили відповідного навчання. Керівникам Федерального агентства повітряного транспорту РФ і керівнику Федеральної служби з нагляду в сфері транспорту РФ направлено листи з пропозицією усунути від управління повітряними суднами пілотів із незаконно отриманими документами. Слідчі також рекомендували представникам Росавіації позбавити ВАТ «АНЦ АЗП «Крила Неви» ліцензії на здійснення діяльності з підготовки пілотів-любителів і пілотів комерційної авіації.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня 2013 року представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін заявив, що в Росії багато пілотів цивільної авіації літають із фіктивними дипломами.

17 листопада під час заходу на посадку в аеропорту Казані розбився «Боїнг-737-500» компанії «Татарстан». Загинули 6 членів екіпажу і 44 пасажири, зокрема громадянка України 1958 р.н.