Рятувальники витягли всіх людей із пошкоджених вагонів у московському метро

Згідно з даними Бірюкова, в московських лікарнях перебувають 128 постраждалих. Раніше міністр охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова повідомила про 21 загиблих в результаті аварії поїзда на Арбатсько-Покровської лінії метро. Також ИТАР-ТАСС повідомляє, що всього в результаті аварії постраждали понад 160 людей, більше 130 з них госпіталізовані.

"Постраждалі у лікарні забезпечені медикаментами. Ухвалені рішення щодо надання фінансової допомоги сім'ям загиблих та постраждалим", - сказав віце-мер.

Глава МНС Росії Володимир Пучков, у свою чергу, повідомив, що аварійно-рятувальні роботи в московському метро на перегоні між станціями "Парк Перемоги" і "Слов'янський бульвар" завершені. "Рятувальники в найскладніших умовах евакуювали з платформ 200 осіб, всього понад 1,2 тис. осіб", - сказав міністр. Починаються невідкладні аварійно-відновлювальні роботи.