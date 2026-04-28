Трамп незадоволений планом Ірану щодо відкриття Ормузької протоки, – NYT

Ухвалення цієї пропозиції може виглядати як "позбавлення Трампа перемоги".

Президент США Дональд Трамп повідомив своїм радникам, що він незадоволений останньою пропозицією Ірану щодо відновлення роботи Ормузької протоки та припинення війни. Про це пише The New York Times, посилаючись на свої джерела.

Пропозиція Ірану закликала Сполучені Штати припинити військово-морську блокаду, але відкладала на майбутнє питання про те, що робити з ядерною програмою Ірану. І хоча точно не ясно, чому Трампа не влаштувала ця пропозиція, але він неодноразово наполягав на тому, що Іран не може володіти ядерною зброєю. Американський чиновник також заявив виданню, що прийняття цієї пропозиції може виглядати як "позбавлення Трампа перемоги".

Як зазначає NYT, пропозиція Ірану відкрити протоку стала предметом активних дебатів всередині адміністрації щодо того, у кого більше важелів впливу – у Сполучених Штатів чи в Ірану, і яка країна краще підготовлена до подолання економічних труднощів, спричинених закриттям водного шляху.

При цьому американські чиновники заявляють, що іранське керівництво не уповноважило своїх переговорників йти на поступки щодо ядерної угоди, і це перешкоджає будь-яким спробам досягти компромісу або мирної угоди.

Виключення ядерних переговорів із мирного плану могло б стати способом швидкого досягнення угоди та зниження тиску на світові енергетичні та фінансові ринки. Але будь-яке рішення про призупинення ядерних переговорів, навіть тимчасово, стало б ознакою того, що війна не досягла однієї з головних цілей: посилення тиску на Тегеран з метою укладення угоди щодо програми збагачення урану.

Деякі представники адміністрації Трампа вважають, що продовження блокади ще на два місяці завдасть значної довгострокової шкоди енергетичній галузі Тегерана. Іран, стверджують ці чиновники, піде на угоду, щоб уникнути таких довгострокових проблем.

Однак інші представники адміністрації заявили, що ця оцінка є помилковою, зазначивши, що позиції Ірану посилилися.

"Навіть якщо бомбардування відновляться, мало доказів того, що це змінить процес прийняття рішень в Ірані. Для посилення тиску Трампу доведеться санкціонувати атаки на цивільну інфраструктуру", – зазначає видання.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за даними The Moscow Times, суперяхта російського мільярдера Олексія Мордашова змогла безперешкодно пройти через Ормузьку протоку, незважаючи на закриття цього маршруту для судноплавства.

У свою чергу колишній верховний головнокомандувач ЗС НАТО Джеймс Ставридіс вважає, що відновлення судноплавства в Ормузькій протоці залежить від здатності збройних сил США запобігти встановленню іранських мін у цьому водному шляху.

