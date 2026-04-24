'Це важке завдання': ексадмірал НАТО пояснив, як США можуть відкрити Ормузьку протоку

Адмірал у відставці, колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО Джеймс Ставрідіс заявив, що відновлення судноплавства в Ормузькій протоці залежить від здатності американських збройних сил запобігти встановленню іранських мін у цьому водному шляху. Його слова цитує The Hill.

"Зі стратегічного погляду, ми повинні перехоплювати ці невеликі човни, перш ніж вони вийдуть у море. І це важке завдання, оскільки їх дуже багато. Вони розкидані", - зазначив Ставрідіс.

За його словами, США також мають "перехоплювати" іранські засоби мінування та балістичні ракети.

"Спробуйте позбавити Іран можливості контролювати цю торгівлю", - сказав адмірал у відставці.

Ставрідіс наголосив, що будь-який з іранських малих човнів, навантажений бомбами, "може завдати досить сильного удару", нагадавши про вибух терористів "Аль-Каїди", в результаті якого в жовтні 2000 року загинули 17 американських моряків і були поранені майже 40 інших членів екіпажу на борту есмінця "Коул".

"Якщо ми натрапимо на судно, яке фактично встановлює міни в протоці, це є ворожим актом, і ми повинні попередити їх, захопити їх і, якщо необхідно, атакувати їх. Оскільки ключ до розблокування цієї протоки полягає в тому, щоб забезпечити, щоб міни не домінували", - зауважив Ставрідіс.

Він додав, що минулого року ВМС США вивели з експлуатації чотири з шести тральщиків класу "Avenger" та замінили їх прибережними бойовими кораблями. За словами адмірала, нині у Перській затоці перебувають три американські тральщики.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет зробив гучну заяву про союзників. Він розкритикував європейські та азійські країни за те, що вони покладаються на американські збройні сили у справі відновлення прохідності Ормузької протоки після її закриття через війну з Іраном.

"Європа та Азія десятиліттями користувалися нашим захистом, але час безвідповідального користування чужими досягненнями минув. Америка та вільний світ заслуговують на союзників, які є спроможними та лояльними", - сказав Гегсет.

Водночас Axios повідомляв, що Іран нарощує кількість мін в Ормузькій протоці. За словами журналістів, нові міни в протоці можуть поглибити те, що Міжнародне енергетичне агентство вже назвало "найбільшим перебоєм у постачанні нафти в історії світового ринку".

