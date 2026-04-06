Ормузька протока оживає: країни домовляються з Іраном про прохід суден, - Bloomberg

Дедалі більше країн отримують дозвіл від Ірану на транзит.

Рух суден через Ормузьку протоку зріс до найвищого рівня з початку війни, оскільки дедалі більше країн укладають із Іраном неформальні домовленості про безпечний прохід.

Як пише Bloomberg, за вихідні протокою пройшло 21 судно – це найбільший показник за два дні з початку березня, коли трафік різко скорочувався. Із них 13 вийшли в Аравійське море.

Попри те, що більшість суден і далі пов’язані з Іраном, у неділю через протоку пройшов танкер з іракською нафтою – після того, як Тегеран пообіцяв зробити виняток для "братнього Іраку".

Відео дня

Індія, яка вже домовлялася про вихід своїх суден і навіть вперше за багато років імпортувала іранський скраплений газ, провела через протоку вже вісім LPG-танкерів.

Хоча поточні обсяги – лише частка довоєнних (раніше через протоку щодня проходило близько 135 суден), дедалі більше країн отримують дозвіл на транзит. Минулого тижня дві контейнерні судна, пов’язані з Китаєм, змогли пройти протоку з другої спроби. Також транзитом пройшли судна, пов’язані з Японією.

Ормузька протока – вузький коридор, що з’єднує Перську затоку зі світовими морями – стала ключовою точкою напруги на шостому тижні війни. Президент США Дональд Трамп пригрозив ударами по цивільній інфраструктурі Ірану, якщо той не відновить повноцінний прохід. У відповідь Тегеран заявив, що зробить це лише тоді, коли збори за транзит покриватимуть воєнні збитки.

Аналітики зазначають, що Іран водночас реагує на запити партнерів і посилює контроль над протокою. Прохід суден залежить від рішень Тегерана, і ситуація може швидко змінитися в разі ескалації.

Іран також просуває закон, який формалізує його контроль над протокою та систему зборів за транзит – фактично узаконюючи неформальні платежі, що вже діють кілька тижнів.

Хоча Іран веде переговори з дружніми країнами, умови домовленостей залишаються непрозорими – навіть у випадках, коли вони публічно визнаються, як це було з Іраком. Ще менш зрозуміло, хто саме отримує гарантії безпеки, зокрема щодо суден, пов’язаних із Францією та Японією.

Минулого тижня Пакистану запропонували 20 слотів для виведення суден із затоки – більше, ніж у нього наразі заблоковано. Країна розглядає варіанти, зокрема перереєстрацію танкерів, щоб забезпечити поставки добрив, нафти та інших ресурсів.

Через протоку також проходили судна, пов’язані з Китаєм, Туреччиною, Грецією та Таїландом.

Більшість суден рухається маршрутом, який, імовірно, визначає Іран – уздовж його узбережжя. Водночас дедалі більше кораблів починають використовувати альтернативний шлях ближче до протилежного берега. Оман, який також контролює частину акваторії протоки, підтвердив, що веде переговори для стабілізації руху.

Ормузька протока - останні новини

Раніше Іран заявив про готовність частково розблокувати Ормузьку протоку, відкривши прохід для суден, що перевозять "товари першої необхідності".

Президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою на адресу Ірану, закликавши негайно відкрити Ормузьку протоку та пригрозивши серйозними наслідками у разі відмови. Він, зокрема, натякнув на можливі удари по інфраструктурі, зокрема електростанціях і мостах, якщо ситуація не зміниться.

Два танкери, що перевозять скраплений природний газ з Катару, прямували до Ормузької протоки. Їхній вихід з Перської затоки стане першим випадком успішного експорту для покупців за межами регіону з початку війни.

