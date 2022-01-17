Видання допускає, що за хвилею панічних відео може стояти російська агентура.

Десятки батьків у Швеції повідомили про страхітливі ролики у TikTok, які почали з’являтися у стрічках новин їхніх неповнолітніх дітей.

Про це пише Defense One.

У деяких роликах говорили про те, що "війна іде". Інші розповідали малим користувачам, що російські війська будуть бомбити їхню країну чи навіть наступати.

Дорослі шведи залишили десятки скарг під опитуванням про війну з Росією одного з користувачів Twitter. Вони писали, що їхні діти віком від 10 до 11 років після перегляду таких роликів почали непокоїтися російською агресією.

Коли у дітей запитали, в чому справа, ті розповіли про контент у TikTok.

Крім того, правозахисна шведська організація почала отримувати телефонні дзвінки від дітей і підлітків, стривожених можливими бойовими діями.

Читайте такожНебо над Угорщиною осяяла яскрава зелена куля: відео дивовижного явищаАлгоритм TikTok передбачає іще більший показ таких роликів для користувачів, які вже один раз їх переглянули. А це означає, що неповнолітні продовжать отримати страхітливі відео від невідомих, пише видання.

У країні лише 3% дітей читають пресу, водночас 30% отримують інформацію через TikTok.

Видання допускає, що за хвилею панічних відео може стояти російська агентура. Інформаційній атаці передувало перекидання Швецією своїх військ на острів Готланд у Балтійському морі.

Загроза повномасштабного нападу РФ на Україну

Після провалу на перемовинах зі США і НАТО щодо "гарантій безпеки" Росія відмовилась прибирати свої війська з кордону. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив у Москві, що Росія, мовляв, "вимушена" залишити свої війська біля України, бо "не може миритися з вторгненням НАТО".

Крім того, у МЗС РФ почали шантажувати ЄС "тяжким сценарієм" для України. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджував, що Путіну радять "покінчити" з питанням України. Деталі "сценарію" він не став уточнювати, бо навіть це може "дестабілізувати" ситуацію.

Білий дім досі не знає, що задумав Путін, проте сподівається на дипломатичне врегулювання кризи на російсько-українському прикордонні.

Російські війська Путін почав стягувати до кордонів України ще навесні 2021 року, ситуація загострилась у листопаді 2021 року. Західні й українські розвіддані підтверджують плани Кремля щодо наступу. Для нового вторгнення Росія може задіяти не менш як 100 тисяч військових. Це може статися вже взимку.

Водночас у Пентагоні зазначили, що перед наступом Росія може спробувати провести на сході України спецоперацію проти своїх же окупаційних сил, щоби мати "привід" ввести війська.

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