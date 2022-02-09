Ніїкко оголосив про відставку з посади голови комітету із закордонних справ.

Фінський депутат, глава парламентського комітету закордонних справ Міка Ніїкко опублікував неоднозначний твіт про Путіна та Україну. Після розголосу політику довелося виправдовуватися, після чого він видалив пост.

Про це пише Yle.

Ніїкко прокоментував візит Макрона до Росії, написавши, що французький президент "чи хтось там іще" повинен публічно заявити про невступ України до НАТО. В іншому випадку Росія не могла б вважати переговори успішними, і це викликало б плачевні наслідки.

Його розкритикували колеги по парламенту, назвавши поведінку Ніїкко легковажною.

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Водночас у Фінляндії наголосили, що мають чітку позицію щодо цього: "всі незалежні країни мають право ухвалювати власні рішення у сфері безпеки".

Пізніше Ніїкко розповів журналістам, що був змушений видалити твіт, бо не так його сформулював. Політик підкреслив, що підтримує суверенітет України. За його словами, він хотів висловити особисту точку зору, що не бачить наразі реального членства України в НАТО.

Невдовзі політику висунули вимогу подати у відставку, інакше "депутатська група здійснить необхідні кроки для відновлення довіри".

Як пише Yle, Ніїкко оголосив про відставку з посади голови комітету із закордонних справ.

Як писав УНІАН, 20 січня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін запевнила, що уряд країни готовий підтримати своїх європейських союзників і США і ввести "надзвичайно жорсткі" санкції проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Цьому передували претензії Росії щодо можливого вступу Фінляндії до НАТО. На що у Гельсінкі відповіли, що "засвоїли уроки історії".

Концентрація російських військ довкола України

З листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових. Міжнародна спільнота непокоїться, що Кремль залучить армійців і техніку до повномасштабного наступу.

У зв’язку з новою загрозою російської агресії у Східній Європі США, Британія та ЄС працюють над інструментами стримування намірів Путіна, зокрема шляхом запровадження жорстких санкцій.

США та низка країн Європи погодилися передати українській армії військове озброєння для захисту суверенітету держави від імовірного нового наступу Росії.

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