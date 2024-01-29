Сьогодні Сійярто має провести зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Ужгороді

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто почав свій візит в Україну. Про це повідомив у Телеграм журналіст Вітадлій Глагола.

"Петер Сійярто прибув на Закарпаття для зустрічі з Кулебою. Його кортеж перетнув кордон і заїхав на Закарпаття", - написав Глгола.

Він нагадав, що сьогодні Сійярто має провести зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Ужгороді.

Свій візит до Ужгорода анонсував і сам Сійярто у Facebook.

"Вирушаю до Ужгорода, нас чекає довгий день... Потрібно зробити все, щоб угорська громада Закарпаття повернула колишні права", написав він.

Візит глави МЗС Угорщини до України - що відомо

Раніше стало відомо, що 29 січня в Ужгороді відбудеться зустріч міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Глава адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявляв, що на зустрічі може обговорюватися візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до України. Водночас раніше Сійярто натякнув, що найближчим часом Зеленський та Орбан не матимуть особистої зустрічі, адже вона не буде успішною.

Напередодні візиту Сійярто -в Угорщині стався дипломатичний скандал: очільнику МЗС країни пригрозили вбивством українською мовою. Лист з порадою Петеру Сійярто готуватися до похоронів надійшов на електронну пошту посольства.

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