Критична ситуація з голодом населення фіксується в 4 країнах.

Критична ситуація з голодом населення фіксується в Буркіна-Фасо, Нігерії, Південному Судані та Ємені. У цих країнах також відбуваються збройні конфлікти, що погіршує ситуацію.

Про це йдеться у звіті міжнародної організації продовольства FAO, що входить до структури ООН, пише РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

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Ще 16 країн перебувають у групі високого ризику зростання гострого голоду. Це Венесуела, Гаїті, Афганістан, Сирія, Ліван, Судан, Ефіопія, Сомалі, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Малі, Нігер, Камерун, Центральноафриканська Республіка, Демократична Республіка Конго, Зімбабве.

"Ми знаходимося на катастрофічному повороті. І знову ми стикаємося з ризиком голоду одночасно в чотирьох різних частинах світу. Коли ми оголошуємо про голод - це означає, що вже втрачено багато життів. Якщо ми почекаємо, щоб дізнатися це, напевно, люди будуть вже мертві", - заявила директор FAO з надзвичайних ситуацій Маргарита ван дер Вельде.

Нагадаємо, в ООН говорили, що більш ніж половина населення Лівану ризикує зіткнутися з продовольчою кризою після вибуху в порту Бейрута.

Боротьба з голодом у світі: що відомо

Нобелівську премію миру цього року отримала Всесвітня продовольча програма від ООН за боротьбу з голодом. Це найбільша гуманітарна організація у світі. Минулого року вони забезпечили продовольством до 100 мільйонів людей у 88 країнах світу.

Раніше Bloomberg писав, що світ котиться до безпрецедентної кризи через початок голоду. Пандемія коронавірусу підриває ланцюги поставок продовольства, спустошує економіки і скорочує купівельну спроможність людей. За найгіршим сценарієм, приблизно десята частина населення світу не матиме достатньої кількості їжі. Деякі прогнози говорять, що до кінця 2020 року від голоду в світі щодня вмиратиме більше людей, ніж від коронавірусу.

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Автор: УНІАН