Норма закону підкреслює відданість Конгресу Північноатлантичному альянсу, який "був об’єктом гніву колишнього президента Трампа під час його перебування на посаді".

Конгрес США схвалив закон, який забороняє будь-якому президенту "виводити" Сполучені Штати з НАТО без схвалення Сенату чи Акту Конгресу. Про це інформує The Hill.

Зазначається, що відповідна норма була включена до щорічного Закону про санкціонування національної оборони, який був ухвалений Палатою представників і, як очікується, буде підписаний президентом США Джо Байденом.

Видання стверджує, що це положення підкреслює відданість Конгресу Північноатлантичному альянсу, який "був об’єктом гніву колишнього президента Трампа під час його перебування на посаді". НАТО ж набуло нового значення за президентства Байдена, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

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"НАТО зберіг силу у відповідь на війну Путіна в Україні та зростання викликів у всьому світі. Це підтверджує підтримку США цього важливого альянсу, який є основою нашої національної безпеки. Це також надсилає серйозний сигнал авторитарним режимам у всьому світі про те, що вільний світ залишається єдиним", - заявив сенатор від Демократичної партії Тім Кейн.

У сворю чергу сенатор-республіканець Марко Рубіо підкреслив, що ця міра стала критичним інструментом для нагляду Конгресу.

"Ми повинні переконатися, що захищаємо наші національні інтереси та безпеку наших демократичних союзників", — сказав політик.

Відносини США з НАТО - останні новини

В Європі бояться, що Дональд Трамп у разі обрання президентом виведе США з НАТО і розвалить Альянс. Днями про це низка європейських дипломатів та посадовців розповіли виданню The New York Times.

Так, на офіційному передвиборчому сайті Трампа зазначається, що "ми повинні завершити процес, який ми розпочали за моєї адміністрації, фундаментально переоцінивши мету та місію НАТО".

Раніше Трамп заявляв, що США не будуть захищати союзників від Росії. Ця фраза пролунала в контексті фінансування структур НАТО.

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