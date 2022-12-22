За його словами, треба "готуватися до війни, якщо хочеш миру".

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зібрав силовиків та військових для обговорення раптової перевірки бойової готовності армії та перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною. За його словами, "сусіди готові розгорнути агресію" проти Білорусі.

"Хочеш миру – готуйся до війни... Ми проводили і проводимо тренування. Зараз вони в силу ситуації, що склалася, і загроз більш масштабні. Тому ми на своїй території проводимо навчання. Переміщаємо туди, куди ми вважаємо за потрібне, і спільне угруповання збройних сил, і свої збройні сили. Крапка", - заявив Лукашенко, передає його прес-служба.

Диктатор запевнив, що у перекиданні військ ближче до кордону з Україною немає "ніякого іншого задуму, ніякої конспірології". Втім, він не може виключати, що проти Білорусі "може бути розгорнута агресія". Ба більше, Лукашенко вже нібито бачить "таку готовність з боку сусідів". Саме з цієї причини розпочалася раптова перевірка сил негайного реагування.

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Нещодавно Путін прилітав у Мінськ на зустріч з Лукашенком. Після перемовин диктаторів було зафіксовано переміщення білоруської техніки до кордону з Україною.

21 грудня білоруська влада обмежила доступ до трьох районів Гомельської області, з яких у лютому починався наступ російської армії на Київ. Йдеться про Лоєвський, Брагінський та Хойникський райони, які межують із Київською та Чернігівською областями.

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