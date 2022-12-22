Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зібрав силовиків та військових для обговорення раптової перевірки бойової готовності армії та перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною. За його словами, "сусіди готові розгорнути агресію" проти Білорусі.
"Хочеш миру – готуйся до війни... Ми проводили і проводимо тренування. Зараз вони в силу ситуації, що склалася, і загроз більш масштабні. Тому ми на своїй території проводимо навчання. Переміщаємо туди, куди ми вважаємо за потрібне, і спільне угруповання збройних сил, і свої збройні сили. Крапка", - заявив Лукашенко, передає його прес-служба.
Диктатор запевнив, що у перекиданні військ ближче до кордону з Україною немає "ніякого іншого задуму, ніякої конспірології". Втім, він не може виключати, що проти Білорусі "може бути розгорнута агресія". Ба більше, Лукашенко вже нібито бачить "таку готовність з боку сусідів". Саме з цієї причини розпочалася раптова перевірка сил негайного реагування.
Що відбувається у Білорусі: останні новини
Нещодавно Путін прилітав у Мінськ на зустріч з Лукашенком. Після перемовин диктаторів було зафіксовано переміщення білоруської техніки до кордону з Україною.
21 грудня білоруська влада обмежила доступ до трьох районів Гомельської області, з яких у лютому починався наступ російської армії на Київ. Йдеться про Лоєвський, Брагінський та Хойникський райони, які межують із Київською та Чернігівською областями.