У Путіна все ще є ресурси для агресивних дій.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія залишатиметься загрозою найближчими роками й може завдати удару.

В інтерв'ю The Sunday Times у відповідь на питання про те, що не дає йому спати ночами, Воллес розповів про зростання агресії Китаю, тероризм та загрозу з боку РФ.

"Якщо Путін програє в Україні, він буде глибоко поранений. Він все ще має військово-повітряні сили і флот – і ми бачимо, як його флот робить досить агресивні маневри. Путін ще не закінчив з нами. Він має можливість у найближчі три-чотири роки завдати удару", – пояснив міністр.

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Його також непокоїть можливість застосування РФ тактичної ядерної зброї. Як додав Воллес, відповідна загроза "все ще є у їхній доктрині". Крім того, Росія може атакувати підводні комунікації союзників, які забезпечують передачу даних та енергоресурсів.

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За даними аналітиків, українські військові, ймовірно, скорегували стратегію свого наступу в рамках визвольної операції. Таке рішення дозволить скоротити втрати Сил оборони і виснажити російських окупантів.

Протягом минулої доби росіяни зосередили свої зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Всього сталося 39 бойових зіткнень.

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