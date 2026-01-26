Швидких результатів не буде: у Кремлі оцінили переговори з Україною та США

Він додав, що продовження тристоронніх переговорів заплановано на наступний тиждень, але точної дати поки немає.

Переговори України, США і Росії про завершення війни поки що перебувають на початковій стадії, і швидкого прогресу очікувати не варто. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

"Було б помилково розраховувати на якусь високу результативність перших контактів. Сам факт, що в конструктивному ключі ці контакти почалися, можна оцінювати позитивно. Але попереду чекає дуже серйозна робота", - заявив він.

"Навряд чи можлива дружність на переговорах щодо України, але якщо вони тривають, то потрібно чогось намагатися досягти", - додав Пєсков.

Він також відмовився обговорювати деталі переговорного процесу, назвавши обговорення окремих положень "невірним".

"Наша позиція дуже добре відома. Формула Анкориджа була обговорена і було досягнуто порозуміння з американськими переговірниками, з президентом Трампом", - додав він.

Песков також знову повторив, що "територіальне питання" має для РФ "принципове значення".

Тристоронні переговори України, США і Росії

В Абу-Дабі 23-24 січня відбулися тристоронні переговори між делегаціями України, Росії та США про врегулювання війни.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф також заявив, що тристоронні переговори в ОАЕ були дуже конструктивними. Він поділився, що переговори продовжаться вже наступного тижня. За його словами, зустріч також відбудеться в Абу-Дабі.

Водночас зарубіжні ЗМІ пишуть, що в переговорах досягнуто значного прогресу і справа рухається мало не до особистої зустрічі Зеленського і Путіна.

