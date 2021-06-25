Крім того, глава італійського уряду розкритикував китайську вакцину Sinovac.

Прем’єр Італії Маріо Драґі сумнівається, що російський препарат від коронавірусу «Sputnik-V» коли-небудь отримає довіз на застосування від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

Про це пише CNBC.

Очікувалося, що регулятор завершить розгляд схвалення російської вакцини у травні або червні. Але рішення відтермінували, оскільки виробники пропустили крайню дату для надання усіх даних – 10 червня.

«Російська вакцина «Sputnik» не отримувала схвалення від EMA, і, можливо, ніколи і не отримає», – висловився Драґі наприкінці дводенного саміту ЄС, присвяченого, зокрема, боротьбі з пандемією.

Читайте такожЄС продовжив економічні санкції проти РФ ще на півроку - журналістКрім того, глава італійського уряду розкритикував китайську вакцину Sinovac: «Китайська вакцина виявилась неадекватною. Ви можете переконатися в цьому на досвіді Чилі у боротьбі з епідемією».

Наразі країна має намір включити заради ефективності ще й третю ін’єкцію.

У квітневому дослідженні йшлося, що препарат Sinovac за умови повного щеплення (двома дозами) гарантує 67% захист у запобіганні симптоматичної інфекції, на 85% - важкому перетіканню хвороби і на 80% летальних наслідків від інфікування COVID-19.

24 червня стало відомо про те, що ВООЗ знайшла проблеми з виробництвом російської вакцини у РФ. У звіті йшлося, зокрема, про проблеми з цілісністю даних контролю якості та результатів випробувань в одному з чотирьох виробничих цехів.

Російську вакцину схвалили понад 60 країн світу, пише The Guardian. А проте препарат досі не підтверджений європейським регулятором. ЗМІ вважають «Sputnik V» інструментом політичного впливу Росії.

Крім того, російська вакцина виявилась непопулярною і в самій РФ. На 2 червня – через 5 місяців зі старту кампанії імунізації – тільки 18 мільйонів громадян РФ зі 144 мільйонів отримали одну дозу препарату, що значно менше у порівнянні з показниками в західних державах.

Словаччина, яка закупила 2 мільйони доз вакцини, тепер хоче передати 160 тисяч доз «Sputnik V» іншим країнам. У ЄС на купівлю препарату погодились лише Словаччина й Угорщина.

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Автор: Яна Ставська