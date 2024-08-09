У Польщі хочуть створити 300-тисячну армію, але критики сумніваються.

Попри потенційне вторгнення РФ до країн Східної Європи, армії низки держав зазнають труднощів із залученням на службу молодих людей.

Як пише Euractiv, західноєвропейські країни визнали, що зіткнулися з нестачею живої сили, необхідної для відбиття будь-якого потенційного нападу РФ. Зокрема, за даними Reuters, країнам НАТО знадобиться від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої плани щодо захисту від агресора.

Але, наприклад, Чехія, як і більшість колишніх радянських країн-сателітів, які тепер входять до НАТО, роками не досягала відповідних показників набору військовослужбовців. "Це призвело до того, що армійські частини були недоукомплектовані та не змогли досягти боєздатності, а вторгнення Росії в Україну стало суворим нагадуванням про потенційну загрозу регіону з боку Москви", - зазначає Euractiv.

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У публікації сказано, що близько 80 чеських старшокласників зараз проводять частину літніх канікул, вивчаючи армійське життя. Це відбувається в рамках чотиритижневої навчальної програми, яка проходить у закритій військовій зоні за 94 км на захід від Праги.

"Якщо ми нічого не зробимо з нестачею в армії людських ресурсі, це може означати, що ми не зможемо зберегти мир і стримати будь-якого потенційного ворога. Ми нічого не зможемо зробити без людей, якщо ми модернізуємо обладнання, але не матимемо достатньо компетентних і мотивованих людей, це все – гроші, викинуті на вітер", - прокоментував ситуацію командувач чеськими збройними силами генерал Карел Рехка.

Щоб залучити людей до армії, яка наразі укомплектована на 85%, влада Чехії звернувся до цифрових маркетингових кампаній, збільшив бонуси за вступ на службу і навіть знижує медичні вимоги для кадрових військових, резервістів та новобранців. Але за низького рівня безробіття у Східній Європі, головною проблемою залишається переконання молодих людей йти на службу за менші гроші, ніж вони можуть заробити у приватному секторі.

"Чехи не самотні. Країни по всій Східній Європі мають труднощі з набором нових солдатів та утриманням досвідчених у регіоні, де Польща, Угорщина, Румунія та Словаччина межують з Україною", - йдеться у публікації.

Як зазначив перший заступник начальника Генерального штабу ЗС Польщі Кароль Димановський, проблеми пов'язані з тим, що ринок праці є "дуже конкурентним".

У Польщі чиновники обіцяють створити 300-тисячну армію, але критики сумніваються у реальності досягнення мети.

"Найбільша країна Східної Європи також прагне збільшити витрати на оборону майже до 5% ВВП і нещодавно запустила кампанію з набору під назвою "Канікули з армією", яка забезпечує базову 28-денну військовий вишкіл для громадян віком від 18 до 35 років. Але дані Міноборони свідчать: хоча кількість призовників зросла, 2023 року службу залишила рекордна кількість професійних військових - 9000", - пишуть ЗМІ.

Як пояснив голова Управління організації та набору в Генеральному штабі Польщі Богдан Сова, значна частина цих професіоналів залишила армію лише за кілька років після початку служби.

"Ми намагаємося підготувати для них привабливіші пропозиції, створюючи нові фінансові стимули", - сказав Сова.

ЗС Угорщини розгорнули відповідну "кампанію" у ЗМІ, і навіть створили телесеріал на військову тематику, який вийде в ефір до кінця 2024 року.

"У Румунії уряд розпочав кампанію з набору після того, як останні дані Міноборони показали: 43% посад офіцерів вакантні, аналогічно 23% - солдатів... У Румунії є чотири батареї протиракетної оборони Patriot, але тільки дві з них - у робочому стані. Уряд закупив кілька винищувачів F-16, але немає достатньої кількості навчених пілотів", - зазначають журналісти.

Нині Румунія та інші країни покладають надії на нове покоління солдатів – молодих патріотів, які хочуть пов'язати життя з військовою службою.

Призов у Європі

Нагадаємо, міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню презентував план, як утримати військових, який передбачає заохочення військовослужбовців залишатися в армії. Сталося це після того, як до німецького парламенту подали річний звіт про те, що у 2023 році близько 1 537 солдатів пішли з Бундесверу та скоротили його чисельність до 181 514 військовослужбовців. За словами Лекорню, ці "розмови" ведуться в усіх столицях, в усіх демократичних країнах, які мають професійні армії без призову.

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