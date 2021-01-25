Кремль недооцінив рівень підтримки Навального і через це поставив себе в таке ж скрутне становище, в якому раніше опинився Лукашенко.

Випадковий спостерігач на Пушкінській площі в Москві у суботу міг запросто сплутати вигля подій з тими, які останні п'ять місяців не вщухали в сусідній Білорусі. Один з учасників протестів підняв біло-червоно-білий прапор, символ демонстрацій проти білоруського автократа Олександра Лукашенка.

Інші скандували: "Жыве Беларусь!". Автомобілісти сигналили й вмикали на всю пісню "Перемен" гурту "Кіно", - радянський рок-гімн незгоди. Поліція в балаклавах, з кийками і в повному захисті била людей. Ці побиття потрапили на відео, які широко поширювалися в Twitter і Telegram, - пише Financial Times.

Читайте такожНе тільки в Росії: білоруси вийшли на мітинги по всій країні, затримано близько сотні людей (відео)Видання пише, що на протести в Росії вийшли приблизно 40 тисяч людей в Москві й тисячі в 110 інших містах по всій країні. В них не просто відчувався присмак Мінська. Раптовий спалах антиурядових настроїв всього лише за кілька хвилин ходьби від Кремля поставив Росію в скрутне становище, в якому опинився і Лукашенко. Коли білоруські демонстрації загострилися, білоруський автократ попросив Росію відправити свою поліцію на допомогу. Він стверджував, що "якщо Білорусь впаде, Росія буде наступною". Боячись налаштувати білорусів проти Москви, Володимир Путін відкинув це прохання.

Але після того, як арешт опозиційного активіста Олексія Навального спровокував суботні протести - найбільші антипутінські мітинги за багато років - через власну жорстку поведінку Кремль ризикує неправильно оцінити настрої людей. Він може тим самим легітимізувати загальнонаціональний рух проти себе, так само як це зробив Лукашенко.

Поліція затримала 3345 людей у суботу, про що свідчать підрахунки OVD-Info. В незалежній організації кажуть, що арешти були рекордними. На суботніх протестах росіяни вперше за весь час правління Путіна намагалися прорватися через барикади, звільнити затриманих або ж кидали сніжки, щоб змусити поліцію відступити. Державні ЗМІ повідомляють, що приблизно 40 поліцейських були поранені.

"Раніше ніхто й не думав, що таке може статися, точно як в Білорусі. Але підйом протестної активності свідчить про те, що велика кількість людей не задоволені урядом. Люди вийшли не підтримати Навального, а тому що втомилися від корупції й поганого управління", - сказав старший науковий співробітник московського Центру Карнегі Андрій Колесніков.

Читайте такожУ Bellingcat не виключають ймовірність нового отруєння Навального44-річний антикорупційний активіст Олексій Навальний був арештований минулого тижня після повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння хімічною зброєю "новачок". Видання пише, що замах на нього був скоєний за наказом Кремля. Тепер Навальному загрожує до 13,5 років ув'язнення за двома окремими звинуваченнями. Він стверджує, що це покарання за його діяльність.

Попри погрози репресіями з боку служб безпеки, прихильники Навального закликають людей вийти на нові протести в наступні вихідні.

"Ми знаємо, що нам потрібно зробити, знаємо, чого хочемо і переконані, що зможемо витягнути його. Вочевидь, повернення Олексія поставило Путіна перед неприємним вибором. Або він його арештує, або ні. І обидва варіанти погані для нього", - сказав Леонід Волков, який керує регіональною мережею Навального з Вільнюса.

Кремль заперечує свою причетність до отруєння Навального, зв'язок між Путіним і скандальним палацом, існування якого викрив активіст. Крім того, влада стверджує, що протести організувала "розлючена меншість".

"Хтось скаже, що багато людей вийшли на незаконні протести. Ні, лише невелика частина вийшла. Але дуже багато людей голосували за Путіна", - сказав прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Але дані з суботніх протестів говорять про певні зміни. Олексій Захаров очолює групу волонтерів моніторингової групи, яка провела 359 інтерв'ю в Москві. Дані показали, що 42% тих, хто був на вулицях, ніколи раніше не брали участі в протестах. І майже половина з них були жінками.

"Один з аспектів, спільних з Білоруссю, - це, як бачите, вихід на вулиці молоді, що дає приплив енергії й ентузіазму. З'явилися молоді люди, яким вже все одно і які поступово відходять від колективної національної прихильності до статус-кво, ностальгії й стабільності", - сказав директор фірми GPW Філіп Вормен.

Читайте такожМітинги в РФ: Amnesty International закликає Росгвардію не застосовувати силу до учасників акціїСоратники Навального сподіваються, що демонстрація підтримки переконає Кремль відпустити його. В 2013 році Навального засудили до 5,5 років ув'язнення за звинуваченнями у шахрайстві. Але акція протесту біля стін Кремля, на яку вийшли 7 тисяч людей, змусила суд відкласти вирок наступного ж дня. В 2019 році протести в Москві добилися звільнення журналіста Івана Годунова, арештованого за звинуваченнями у торгівлі наркотиками. В поліції пізніше визнали, що ці звинувачення були сфальсифіковані.

Але цього разу Кремль, здається, більш рішуче налаштований прибрати Навального з політичного поля. Державне телебачення постійно говорить про те, що учасники протестів скоїли "звірства" проти поліції, а також нібито використовують "технології Майдану", розроблені розвідкою США. Це повторює твердження Лукашенка, який звинувачував іноземні сили у використанні протестів у Білорусі як "гарматне м'ясо" проти його режиму.

"Зважаючи на приклад політичних технік, випробуваних в Білорусі й Киргизстані, ми не можемо виключити можливість схожої дестабілізації в нашій країні", - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ РФ Олександр Горовой.

Читайте такожУ Петербурзі співробітник ОМОНу вдарив літню жінку ногою в живіт і потрапив на відео (18+)У свою чергу, Колесніков вважає, що помилкою Кремля була "недооцінка рівня підтримки Навального".

"Коли люди побачили в прямому ефірі, що відбувається з Навальним, а потім фільм про палац Путіна, це спровокувало сильний емоційний імпульс, який змусив їх вийти на вулиці", - сказав експерт московського Центру Карнегі.

Протести в Росії

У суботу, 23 січня, в Росії пройшли акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, заарештованого кілька днів тому після повернення в РФ з Німеччини.

Силовики застосували до протестувальників насильство і провели масові затримання.

В ході масових акцій протесту в Росії 23 січня силовики затримали 3296 протестувальників. Це рекордна кількість затриманих за всю сучасну історію Росії.

У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників акцій в Росії на підтримку Навального.

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Переклад: Лесь Димань