Два з джерел сказали, що візит Путіна відбудеться перед запланованою поїздкою Сі Цзіньпіна до Європи.

Володимир Путін у травні відвідає Китай для переговорів із Сі Цзіньпіном. Цей візит може стати першою закордонною поїздкою диктатора за його новий президентський термін після так званих "перевиборів".

Про це пише Reuters з посиланням на п'ять інформованих джерел. Китай вже привітав Путіна з продовженням його правління.

"Путін відвідає Китай", - повідомило одне з джерел, яке побажало залишитися анонімним.

Відео дня

Подробиці підтвердили ще чотири джерела, які також побажали залишитися анонімними.

Інше джерело повідомило, що поїздка Путіна до Китаю, ймовірно, відбудеться у другій половині травня. Два з джерел сказали, що візит Путіна відбудеться перед запланованою поїздкою Сі Цзіньпіна до Європи.

У Кремлі відповіли, що інформація про візити Путіна буде оприлюднена ближче до дати.

"Зараз готуються кілька президентських візитів і кілька контактів на високому рівні. Ми повідомимо вам напередодні", - сказав журналістам прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на запит про коментар.

Китай та Росія: позиція щодо війни

Як повідомляв УНІАН, МЗС Китаю заявило, що переговори - єдиний спосіб припинити бойові дії в Україні.

Видання Bloomberg писало, що Пекін направив високопоставленого дипломата до Києва для пошуку політичного шляху завершення війни в Україні, але в самому Пекіні на українських дипломатів не звертають уваги.

Пізніше в МЗС Китаю назвали візит спеціального представника у справах Євразії Лі Хуейя до Києва "дружнім і відвертим".

Водночас останніми місяцями Пекін намагається повернути назад рух Європи в бік зниження ризику, який, на його думку, потрапляє під вплив США.

Стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Парижі на початку травня. Це стане його першою поїздкою до Європи після пандемії.

Вас також можуть зацікавити новини: