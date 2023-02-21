Європейський порядок безпеки в тому вигляді, в якому його знали, припинив своє існування, зазначила глава розвідки.

Росія хоче уникнути збройного конфлікту з НАТО, однак готова піти на високий ризик.

Про це заявила глава Служби військової розвідки і безпеки Швеції (MUST) Олена Халлін в ході прес-конференції, пише Reuters. За її словами, Росія становить військову загрозу для Швеції, але зараз її сили значною мірою задіяні в Україні.

Вона переконана, що Росія відповість на заявку Швеції і Фінляндії в НАТО зміцненням свого військового потенціалу біля Швеції, як тільки це буде можливо. На думку глави розвідки, Росія хоче уникнути переростання нинішньої напруженості в збройний конфлікт з НАТО.

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"Однак існує значна невизначеність, пов'язана головним чином з готовністю російського керівництва піти на високий ризик", - сказала вона, додавши, що напруженість підвищує ризик того, що випадковість або невірна оцінка можуть призвести до конфлікту.

Позиція Швеції у війні

Як відомо, на другий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну Швеція пообіцяла надати країні військово-технічну допомогу. Вже на початку березня вони передали Україні 135 тисяч польових пайків, 5000 шоломів, 5000 бронежилетів і 5000 одиниць протитанкової зброї.

Навесні російські пропагандисти обговорювали в ефірі телебачення, як окупують шведський острів Готланд. Крім того, Росія погрожувала розгортанням ядерної зброї, якщо Фінляндія та Швеція вступлять до НАТО.

У травні Швеція слідом за Фінляндією вирішила подати заявку на членство в НАТО.

У червні Швеція обіцяла Україні протикорабельні ракети, протитанкові гранатомети та снайперські гвинтівки, а також 5 000 безвідкатних протитанкових гармат AT4.

Влітку Київ відвідала прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон.

Пізніше Швеція приєдналася до британської програмі навчання українських солдатів.

В наступний пакет допомоги Україні увійшли артилерійські боєприпаси на суму 500 мільйонів шведських крон, а взимку ЗСУ пообіцяли засоби ППО, машини підвищеної прохідності, засоби захисту, зимове спорядження та намети.

У листопаді парламент Швеції схвалив виділення Україні військової допомоги на рекордну суму у 287 мільйонів. Дев'ятий пакет допомоги передбачає передачу систем ППО та амуніції.

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