Росія хоче уникнути збройного конфлікту з НАТО, однак готова піти на високий ризик.
Про це заявила глава Служби військової розвідки і безпеки Швеції (MUST) Олена Халлін в ході прес-конференції, пише Reuters. За її словами, Росія становить військову загрозу для Швеції, але зараз її сили значною мірою задіяні в Україні.
Вона переконана, що Росія відповість на заявку Швеції і Фінляндії в НАТО зміцненням свого військового потенціалу біля Швеції, як тільки це буде можливо. На думку глави розвідки, Росія хоче уникнути переростання нинішньої напруженості в збройний конфлікт з НАТО.
"Однак існує значна невизначеність, пов'язана головним чином з готовністю російського керівництва піти на високий ризик", - сказала вона, додавши, що напруженість підвищує ризик того, що випадковість або невірна оцінка можуть призвести до конфлікту.
Позиція Швеції у війні
Як відомо, на другий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну Швеція пообіцяла надати країні військово-технічну допомогу. Вже на початку березня вони передали Україні 135 тисяч польових пайків, 5000 шоломів, 5000 бронежилетів і 5000 одиниць протитанкової зброї.
Навесні російські пропагандисти обговорювали в ефірі телебачення, як окупують шведський острів Готланд. Крім того, Росія погрожувала розгортанням ядерної зброї, якщо Фінляндія та Швеція вступлять до НАТО.
У травні Швеція слідом за Фінляндією вирішила подати заявку на членство в НАТО.
У червні Швеція обіцяла Україні протикорабельні ракети, протитанкові гранатомети та снайперські гвинтівки, а також 5 000 безвідкатних протитанкових гармат AT4.
Влітку Київ відвідала прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон.
Пізніше Швеція приєдналася до британської програмі навчання українських солдатів.
В наступний пакет допомоги Україні увійшли артилерійські боєприпаси на суму 500 мільйонів шведських крон, а взимку ЗСУ пообіцяли засоби ППО, машини підвищеної прохідності, засоби захисту, зимове спорядження та намети.
У листопаді парламент Швеції схвалив виділення Україні військової допомоги на рекордну суму у 287 мільйонів. Дев'ятий пакет допомоги передбачає передачу систем ППО та амуніції.