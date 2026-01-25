Сутність Росії залишилася незмінною - вона становить загрозу для Європи, - Навроцький

Президент Польщі підкреслив, що європейським країнам потрібно співпрацювати одна з одною.

Росія залишається загрозою для Європи, якій необхідно протидіяти. Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький під час спілкування з медіа за підсумками зустрічі з лідерами України та Литви Володимиром Зеленським і Гітанасом Науседою.

"Сутність Росії залишилася незмінною - вона, як і раніше, становить загрозу для Центральної та Східної Європи", - сказав він.

Навроцький зазначив, що РФ продовжує запускати ракети по Україні, в той час як деякі країни пропонують повернутися до політики "перезавантаження" відносин з Москвою. За його словами, Росія є загрозою вже довгі роки, незалежно від того, чи йдеться про країну часів Володимира Путіна, царя чи більшовиків.

Крім того, президент Польщі підкреслив, що європейським країнам потрібно співпрацювати одна з одною. За його словами, Польща приділяє цьому значну увагу.

Європа виділила гроші для суду над Путіним - що відомо

Раніше верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас повідомила, що блок виділив певний транш фінансування на створення Спеціального трибуналу, який повинен судити російське керівництво за розв'язання війни проти України. За її словами, на даний момент Євросоюз зумів зібрати 10 мільйонів євро.

"Лідери Росії несуть відповідальність за цю війну, і вони повинні бути притягнуті до відповідальності. Безкарності бути не може", - підкреслила Каллас.

