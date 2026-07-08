ЗСУ звільнили одне із селищ в Донецькій області (відео)

Загалом від початку цієї доби відбулося 219 бойових зіткнень.

Сили оборони України звільнили від російських окупантів селище Новохатське Донецької області. Про це повідомила 37-а окрема бригада морської піхоти.

"Спільними та злагодженими зусиллями воїнів 37 окремої бригади морської піхоти та побратимів із 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади селище Новохатське Донецької області повністю очищено від російських окупантів. Крок за кроком, попри опір ворога та щільне мінування, морпіхи та десантники виконали поставлене завдання. Ворог вибитий із позицій, зазнав втрат і відступив", - сказано у повідомленні.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загалом від початку цієї доби відбулося 219 бойових зіткнень.

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Таким чином, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках наші оборонці зупинили дві ворожі атаки. Крім того, окупанти здійснили 32 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Також упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник два рази штурмував позиції наших підрозділів біля Гоптівки.

Там зазначили, що на Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив два штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Новоплатонівка та Ківшарівка. Вісім спроб загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах Шийківки, Новоселівки, Дробишевого, Ямполя та Лиману.

"На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників іти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Різниківки та в бік Рай-Олександрівки", - додали там.

Ще один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі населеного пункту Юрківка.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми поблизу населених пунктів Степанівка, Іллінівка, Іванопілля, Костянтинівка та Олександро-Шультине.

Аж 26 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Світле, Гуліве, Покровськ, Мирне, Матяшеве, Білицьке, Дорожнє, Никанорівка, Новий Донбас, Родинське, Котлине та Удачне.

За попередніми підрахунками, сьогодні там ліквідовано 37 окупантів та 10 - поранено; знищено одну артилерійську систему, одну одиницю автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено три артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки та один пункт управління безпілотних літальних апаратів противника.

Також дві атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Воскресенки.

Двадцять одну атаку окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Гірке, Гуляйпільське, Рибне, Добропілля, Воздвижівка, Верхня Терса, Цвіткове, Косівцеве, Новоселівка та Чарівне.

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