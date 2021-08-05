Інцидент з есмінцем Великої Британії стався 23 червня в районі мису Фіолент на узбережжі окупованого Криму.

Секретні документи, у яких доповідали про деталі інциденту на Чорному морі з британським есмінцем та російськими військовими, на зупинці в Кенті випадково залишив британський кандидат у посли при НАТО Ангус Лепслі.

Про це пише The Guardian.

Призначення винуватця на високу посаду зараз є малоймовірним, пише видання. Не виключено, що у 50-ти загублених сторінках йшлося і про спецоперації Британії в Афганістані та на Чорному морі.

У червні втрачені звіти Міноборони знайшли й передали телекомпанії BBC. Деякі з уривків були процитовані журналістами у світлі подій біля Криму.

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Джерела The Guardian зазначили, що документи були поміщені у спеціальний футляр, і їх узагалі не можна було виносити за межі оборонного міністерства таким чином. Найімовірніше, службовця покарають призупинкою допуску до перегляду секретних матеріалів на кілька місяців.

27 червня BBC опублікувало фрагменти з переданих анонімом документів. У них містилась інформація про місію есмінця HMS Defender, яка описується як "мирний прохід через українські територіальні води". Проте, передбачалося, що реакція РФ може бути агресивною.

У знайдених документах були й матеріали з інших тем: долі британських військ в Афганістані, взаємодії з європейськими партнерами після Brexit, питань експорту озброєнь та іншого.

Інцидент з британським есмінцем біля Криму

Інцидент з есмінцем Великої Британії стався 23 червня в районі мису Фіолент на узбережжі окупованого Криму.

За твердженням російської сторони, Defender незаконно увійшов у "територіальні води РФ". У Міноборони РФ заявили, що корабель був видворений попереджувальними пострілами і бомбометанням.

Міноборони Великої Британії відповіло, що бомбометання не проводилося, а стрілянина була прийнята за артилерійські навчання.

24 червня Борис Джонсон прокоментував "обстріл" британського есмінця росіянами. Він заявив, що він проходив через українські територіальні води і правильно вчинив, що вибрав шлях біля окупованого Криму. Джонсон нагадав, що Лондон не визнає анексію Криму і російську приналежність цих вод.

ЗМІ надалі повідомили, що остаточне рішення про прохід британського есмінця HMS Defender поблизу берегів окупованого Росією Криму було прийнято саме Джонсоном.

Автор: Яна Ставська