Технологічні гіганти можуть видалити Трампа з основних платформ, але будувати нові стає дедалі легше.

Дональда Трампа видалили з Twitter, Facebook, Youtube, Snapchat, Twitch і Reddit. Платіжна система Stripe зупинила обробку всіх процесів кампанії 45-го президента США. Платформа Shopify видалила крамниці з "мерчем" Трампа. Навіть поштові сервіси видалили його електронні скриньки.

Соціальна мережа Parler, яка повинна була стати притулком для прихильників Трампа, була видалена магазинів додатків Apple і Google. А потім Amazon Web Services взагалі вимкнув її, - пише Bloomberg. Facebook заборонив "кричалку", яку прихильники Трампа скандують на мітингах: "Зупиніть крадіжку".

Читайте такожPolitico: Заколот прихильників Трампа - найгірший кошмар ПутінаУ світі, де майже вся комунікація відбувається на таких платформах, це серйозна цензура: виправдана чи ні. Чи ефективна вона? Це вже інше питання. У всякому разі, логіка була досить давньою: Трамп використав інтернет, щоб спровокувати своїх прихильників перед тим, як вони пішли штурмувати Капітолій 6 січня, якраз коли Конгрес збирався затвердити перемогу Джо Байдена на виборах. Використання інтернет-сервісів для поширення брехні про виборче шахрайство зробило Трампа загрозою для демократії, яку потрібну зупинити.

Зрештою, всі вище згадані платформи належать приватним компаніям з їхніми конституційними правами. Люди, не згодні з їхньою політикою, можуть будувати свої платформи. Принаймні, так стверджує популярне твердження на захист жорсткої модерації контенту. Але в реальному житті все не так просто. Якщо Трамп хоче запустити власну соціальну мережу, йому потрібно бути готовим створити власний магазин додатків, хмарний сервер, платіжний процесор і поштовий сервіс, щоб й далі розігрувати свій театр в інтернеті.

Однак, видворення Трампа з усіх платформ, швидше за все, послужить каталізатором для створення альтернатив для провайдерів послуг, які зараз домінують в інтернеті. Цю потребу відчувають не тільки прихильники Трампа, а й іноземні компанії, які залежать від американської технологічної інфраструктури.

Читайте такожШтурм Капітолію: на знайдених біля будівлі бомбах були таймери (відео)Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Мексики Андрес Мануель Лопез Обрадор дуже швидко висловили своє занепокоєння виключенням Трампа з усіх платформ. Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер назвав великі технологічні компанії "однією з загроз" для демократії. Якщо Кремнієва долина готова заткнути рота президенту власної країни, тоді що вони зроблять з іншими світовими лідерами?

Цифрова інфраструктура стала більш доступною, ніж у ті десятиліття, коли технологічні гіганти тільки накопичували силу. Скорочення вартості обладнання й безкоштовні інструменти управління сервером зробили так, що платформи змогли купувати й запускати власні сервери. Децентралізовані операційні системи, запити за IP-адресами і соціальні мережі полегшили завдання з ухиляння від будь-якого централізованого контролю.

Завжди дешевше звернутися до технологічного гіганта, який має економічний масштаб. Але, як довів Bitcoin, користувачі згодні терпіти певні витрати й складність заради альтернативи сервісам під контролем людей чи інститутів, яким вони не довіряють.

В 1980-х роках було досить просто розмістити власну соціальну мережу. Достатньо було комп'ютера з запущеною системою "дошки оголошень" і стаціонарної телефонної лінії. Будь-хто з модемом міг під'єднатися і лишити повідомлення на "дошці". Таке публічне обговорення зазвичай було щирим. Повідомлення мали обмежене поширення, що скорочувало можливості для особистих атак і сварок.

Читайте такожКапітолій можуть штурмувати в день інавгурації Байдена - The HillАле тепер, подобається це комусь чи ні, власники будь-якого централізованого джерела інформації повинні ставати арбітрами для людських контактів і брати на себе весь тягар такого статусу. Виконавчий директор Twitter Джек Дорсі, напевне, саме це мав на увазі, коли в 2015 році оголосив, що "Twitter відстоює свободу вираження". Прихильність до свободи слова політично зручна й уникає спірних рішень. Принаймні, вона була такою.

Всі великі технологічні платформи зраділи б, якби їх припинили сварити. Як пояснив колишній представник Facebook з питань політики: "Більшість великих рівень щодо модерації контенту - це реакція на політиків, негативні матеріали в ЗМІ чи на рекламодавців". Останні 4 роки директори технологічних компаній чинили опір вимогам суспільства видалити Трампа зі своїх платформ. Тепер, коли дні Трампа закінчилися, їм легше виконати ці вимоги.

Рішення Amazon видалити Parler посилило занепокоєння через цензуру, оскільки інфраструктурні послуги загалом не передбачають модерацію контенту. У випадку Parler служба Amazon Web Services зберігала дані, які служили додатку, завантаженому користувачами в магазинах, де її вже заборонили. Ситуація схожа на ту, з якою зіштовхнулася компанія з надання послуг інтернет-інфраструктури Cloudflare в 2017 році. Тоді виконавчий директор Метью Прінс скаржився, що дуже тяжко прийняти рішення про видалення нео-нацистських сайтів з мережі його компанії. При цьому він порівнював Cloudflare з "трубопроводом і сантехнікою" інтернету.

Читайте такожШтурм Капітолію: одному із затриманих у суді знадобився перекладач з російськоїЦе правда. Провайдери інфраструктури не зобов'язані відстежувати контент своїх клієнтів, так само як каналізаційна компанія не стежить за всім, що люди змивають в унітаз. Демократи беруть під контроль Конгрес. А Трамп залишає посаду президента. Тож технологічні компанії можуть нарешті видалити сторінку 45-го президента і не боятися жодної помсти. Але будувати політику модерації на результатах виборів - не найкраща стратегія. Зважаючи на кількість конгресменів-республіканців на Parler і на скарги демократів про надмірну силу технологічних гігантів, регуляція здається неминучою.

Цифрова версія громадської площі може ніколи й не з'явитися. І в цьому немає нічого поганого. "Дошка оголошень" під назвою Usenet колись була джерелом знань, населеним студентами університетів й "комп'ютерними занудами" зі своєю мовою й культурою. Usenet загинув, коли з'явилися користувачі AOL і затягнули рівень дискурсу в канаву. Навіть Twitter був кращим місцем у 2015-му. Трамп вже тоді мав свою сторінку. Але "вдячна публіка" в нього з'явилася лише після інавгурації в 2017-му.

Поява огидних спільнот в інтернеті неминуча. У вихідні Дорсі опублікував фото програми для обміну повідомленнями Signal з сердечком. Можливо це була підказка для розлючених користувачів Twitter, що їм краще будувати свої спільноти в інших місцях.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

Увечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції та Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантська година.

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Переклад: Лесь Димань