Південна Корея не хоче поставляти ЗРК Україні через війну, але продає їх Близькому Сходу

Південна Корея готується підписати контракт із Катаром та Кувейтом.

Україна неодноразово намагалась придбати південнокорейські ЗРК KM-SAM II (Cheongung-II) з антибалістичними можливостями, однак отримувала відмову через війну. Водночас, як пише Defense Express, наразі Південна Корея планує продати їх у дві країни Близького Сходу, де зараз також триває конфлікт.

Так, з’явилася інформація, що Південна Корея готується підписати контракт із Катаром та Кувейтом на постачання зенітно-ракетних комплексів KM-SAM II. Поки що деталі можливих контрактів не відомі.

Раніше ці ЗРК гарно проявили себе у перехопленні іранських балістичних ракет в Об’єднаних Арабських Еміратах під час американської операції "Епічна Лють", тому така активна зацікавленість країнам Близького Сходу не має дивувати.

Загалом на Близькому сході ЗРК Cheongung-II наразі мають лише в ОАЕ, а також очікують на них у Саудівській Аравії та Іраку, куди Південна Корея хоче прискорити постачання.

Крім цих країн KM-SAM II експлуатують лише у самій Південній Кореї. Україна також хотіла отримати ці ЗРК, однак, у Південній Кореї за наявною інформацією відмовляли Україні у постачанні KM-SAM II, посилаючись на власне законодавство, яке забороняє експортувати зброю до країн які перебувають у стані війни.

Однак, схоже, це не завадило Південній Кореї постачати KM-SAM II до ОАЕ під час масованих атак Ірану, зауважують аналітики. Корейці навіть передавали ОАЕ у якості військової допомоги зенітні ракети під ці комплекси з власних запасів.

Також укладенню контрактів із Катаром та Кувейтом не завадило досить умовне перемир’я США з Іраном та значна загроза нових ударів.

"Тому з огляду на все вище перелічене, Південній Кореї при наявності бажання навряд чи стало б щось на заваді продавати озброєння, зокрема KM-SAM II до України, й тут схоже все залежить лише від їх політичної волі", - підсумовують аналітики.

При цьому аналітики нагадують, що ЗРК KM-SAM II має російське коріння, адже спершу розроблялася разом з російським концерном "Алмаз-Антей" на базі ракети 9М96, яка використовується у комплексах С-400 та С-350. Можливо саме це і є однією з причин відмови, щоб таким чином "не дратувати" РФ, зазначають у Defense Express.

Раніше ачальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що Україна регулярно інформує міжнародних партнерів, що ракет до комплексів протиповітряної оборони (ППО) бракує. Українські комплекси після кожної російської масованої атаки постійно потребують поповнення ракетами-перехоплювачами і антибалістикою.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поки що вітчизняних ефективних засобів із протидії російській балістиці немає.

