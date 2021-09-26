На підтримку одностатевих пар висловилися понад 64% швейцарців.

Більшість громадян Швейцарії, за попередніми даними, підтримали на референдумі легалізацію одностатевих шлюбів.

Як повідомляє Радіо Свобода, за це висловилися понад 64% виборців.

Новий закон дозволить одностатевим парам одружуватися і всиновлювати дітей.

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Одруженим лесбійським парам також буде дозволено народжувати дітей за допомогою штучного запліднення. Зараз донорською спермою в Швейцарії можуть користуватися тільки гетеросексуальні сім’ї.

Опоненти, зокрема представники правої Швейцарської народної партії, висловили розчарування підсумками референдуму. На їхню думку, легалізація одностатевих шлюбів негативно позначиться на добробуті дітей і підірве становище сімей, заснованих на союзі між чоловіком і жінкою.

Міністр юстиції Швейцарії Карін Келлер-Саттер повідомила на брифінгу, що нові правила, швидше за все, набудуть чинності 1 липня наступного року.

Де дозволені одностатеві шлюби

Як відомо, одностатеві шлюби є повністю юридично визнаними на загальнодержавному рівні в наступних країнах: Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Бразилія, Данія, Еквадор, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Люксембург, Мальта, Німеччина, Норвегія, ПАР, Португалія, Тайвань, Уругвай, Фінляндія, Франція і Швеція.

Крім того, Естонія та Ізраїль визнають одностатеві шлюби укладені за кордоном.

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Автор: Тамара Отовська