США відправлять Україні нову партію боєприпасів

США відправлять Україні нову партію боєприпасів. Фото навантаження військової допомоги показали в Петагне.

Про це повідомили в Twitte-акаунті відомство.

"Робота триває. Вона ніколи не зупиняється. Наші військовослужбовці цілодобово працюють над тим, щоб в українського народу була техніка, необхідна для захисту своєї країни", - повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін.

Зазначається, що фото зробили на 0базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст.

Як раніше повідомляв УНІАН, 19 серпня Президент США Джо Байден підписав указ, яким доручив держсекретареві направити 775 мільйонів доларів за рахунок бюджету Міноборони США на допомогу Україні.

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку США за надання чергового пакета військової допомоги на 775 мільйонів доларів. Він підкреслив, що зроблено ще один важливий крок для перемоги над агресором.

За словами міністр оборони Олексія Рєзнікова, у пакет військової допомоги від США увійдуть боєприпаси для HIMARS, 16 105мм гаубиць і боєприпаси, 15 безпілотників ScanEagle, 40 машин MaxxPro, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM) і багато іншого.

Вас також можуть зацікавити новини: