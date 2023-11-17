Європейські держави все активніше допомагають Києву протистояти Росії, оскільки війна заходить у глухий кут.

Уряди європейських країн збільшують допомогу Україні, оскільки збільшуються побоювання, що відмова Вашингтона схвалити допомогу на наступний рік може призвести до втрат позицій України у війні проти Росії.

Видання The Wall Street Journal пише, що Європа і США все більше вважають, що в найближчій перспективі Україні не вдасться відвоювати значні території, і спрямовують свої зусилля на те, щоб допомогти українським військам утримати позиції проти Росії.

Після того як Україні не вдалося відвоювати значну територію в ході контрнаступу, війна значною мірою зайшла в глухий кут. Західні лідери тепер побоюються, що зростаюча нестача грошей і боєприпасів в Україні може дати Москві можливість в наступному році повернути території, які вона втратила в минулому році.

Відео дня

Досі США несли основний тягар військової допомоги Україні, виділяючи десятки мільярдів доларів. Тепер же європейці планують взяти на себе цю роль.

Уряд Німеччини планує подвоїти військову допомогу в наступному році; чиновники ЄС працюють над новими видами економічної та військової допомоги; уряди інших країн регіону обіцяють продовжувати надавати військову допомогу протягом багатьох років.

Росія готується до затяжної війни - чим відповість Захід

Росія готується до затяжного конфлікту, розраховуючи, що підтримка України з боку Заходу може з часом ослабнути. Москва нарощує виробництво військової техніки, в тому числі снарядів і безпілотників, і укладає угоди на поставку зброї з такими країнами, як Північна Корея, збільшуючи свої можливості по веденню війни на виснаження проти свого меншого сусіда.

Європейські офіційні особи заявляють, що продовжать підтримувати Київ в найближчі місяці, навіть якщо фінансування України з боку США скоротиться. Європейські та американські чиновники вважають малоймовірним, що Кремль почне серйозні мирні переговори з Україною до виборів в США в листопаді наступного року. Європейські чиновники заявляють, що вони хочуть, щоб Україна не увійшла в цей період ослабленою.

Військове керівництво України прямо говорить про проблеми Києва. Вищий воєначальник генерал Валерій Залужний у своїй нещодавній статті в журналі Economist заявив, що поле бою все більше нагадує війну на виснаження часів Першої світової війни. На його думку, тільки великий технологічний ривок України, підкріплений західною зброєю, зможе вивести країну з глухого кута.

Західні офіційні особи стверджують, що жодна система озброєнь, поставлена Україні на даний момент, не призвела до стратегічних змін на полі бою, і що вирішальне значення мають свіжі війська і боєприпаси. Україна не має ні того, ні іншого, а захід не в змозі зрівнятися з Росією у виробництві озброєнь.

Невдачі України на полі бою відбуваються на тлі того, що увага світової громадськості переключилася на війну Ізраїлю з ХАМАС, а американська підтримка Києва зайшла в глухий кут у Конгресі. Республіканці в Палаті представників погодилися фінансувати тільки ізраїльську частину запропонованого пакету допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню в розмірі 106 мільярдів доларів.

Об'єми допомоги Україні скорочуються - що біцяють

Наразі Пентагон має в своєму поточному бюджеті близько 5 мільярдів доларів для продовження поставок зброї Україні. Однак обсяг коштів, зарезервованих для поповнення власних запасів американських збройних сил в ході надання зброї Україні, склав всього 1,1 мільярда доларів.

В результаті пакети військової допомоги скорочуються. Звичайні пакети, які оголошуються приблизно раз на два тижні, становлять від 300 до 500 мільйонів доларів. Пакет, оголошений 3 листопада, становив 125 мільйонів доларів.

Хоча адміністрація Байдена пообіцяла продовжувати надавати допомогу Україні, нової пропозиції щодо фінансування, можливо, доведеться чекати до нового року.

Ці проблеми викликали питання про те, наскільки міцними будуть зобов'язання Європи з надання допомоги Україні у разі відмови США. Високопоставлені європейські чиновники заявили, що підтримка України з боку США необхідна і що регіон не може замінити американське фінансування і військову техніку.

Однак європейці намагаються скоротити розрив у фінансуванні. Правляча коаліція Німеччини нещодавно погодилася подвоїти військову допомогу Берліна Україні наступного року до більш ніж 8 мільярдів доларів. Німеччина стала другим за величиною військовим спонсором України після США.

"Це також є сильним сигналом для України, що ми не залишимо її", - заявив Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

ЄС планує виділити Україні 54 мільярди доларів у вигляді економічної допомоги протягом наступних чотирьох років і обговорює зобов'язання щодо забезпечення регіональної безпеки України, які супроводжуватимуться додатковим фінансуванням.

Цього місяця Франція заявила, що виділяє понад 200 мільйонів доларів додаткових коштів на закупівлю для України французького обладнання, що подвоює розмір фонду. Уряд Нідерландів зобов'язався виділити понад 542 мільйони доларів на допомогу Україні у придбанні боєприпасів, а Бельгія минулого місяця заявила, що надасть Україні наступного року понад 1,85 мільярда доларів за рахунок коштів, отриманих від податку на прибуток, отриманого від російських активів центрального банку, що знаходяться в бельгійських фінансових установах.

Новий міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон під час свого першого візиту до Києва заявив на цьому тижні президенту України Володимиру Зеленському, що Великобританія надасть "військову підтримку, яка вам необхідна не тільки в цьому і наступному році, але і протягом всього часу, який буде потрібно".

Однак, попри обіцянки, ЄС не зможе виконати поставлене завдання - надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня наступного року, оскільки європейські запаси снарядів та іншого основного військового обладнання вичерпалися.

Крім того, Угорщина, яка все більше виступає проти війни, затримує виділення Україні траншів військової допомоги з боку ЄС. Берлін, який фінансує чверть допомоги ЄС Україні, почав сумніватися в тому, що від нього слід очікувати внеску у військову допомогу ЄС, а також у двосторонню допомогу.

Західні лідери по-різному формулюють цілі своєї підтримки України. Велика Британія та деякі інші країни підтримують мету Києва - відновити повний контроль над своєю територією. Президент Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц були більш обережні, закликаючи до поразки Росії в Україні, але не кажучи про перемогу України.

На цьому тижні глава Адміністрації президента України Андрій Єрмак зустрівся у Вашингтоні з американськими і європейськими офіційними особами, в тому числі з радником з національної безпеки США Джейком Салліваном. За словами американських і європейських чиновників, Єрмак висловив упевненість в тому, що Україна зможе домогтися територіальних успіхів, хоча і повільно.

Європейські та американські офіційні особи заявили, що вони не будуть підштовхувати Україну до переговорів, так само як і працювати за спиною Києва, щоб домовитися з Москвою.

Допомога Україні від США - в чому проблема бюджету

1 жовтня в США стартував новий фінансовий рік, але Конгрес не прийняв вчасно бюджет. Деякі республіканці вимагають, щоб влада країни скоротила допомогу Україні.

В результаті прийняли тимчасовий бюджет строком на 45 днів, який передбачав лише необхідні витрати. У МЗС України вважають, що це не свідчить про проблеми в підтримці Києва з боку Вашингтона.

17 Нобелівський президент США Джо Байден підписав тимчасовий бюджет країни. У документі не передбачено виділення коштів на підтримку України та Ізраїлю.

Вас також можуть зацікавити новини: