Україна готова направити чотири кораблі для допомоги в Ормузькій протоці, – The Times

Йдеться про кораблі, які Україна придбала у Британії для розмінування Чорного моря.

Чотири українські тральщики, які знаходяться біля берегів Британії, можуть увійти до складу місії, яка займатиметься відновленням судноплавства в Ормузькій протоці після закінчення конфлікту. Про це пише The Times з посиланням на українське військове джерело.

Повідомляється, що українські військово-морські офіцери візьмуть участь у багатонаціональному військовому саміті з планування в Лондоні. Вони зокрема мають повідомити про готовність України відправити на Близький Схід кораблі, які вона придбала у Британії для розмінування Чорного моря після закінчення війни.

Видання зазначає, що в зустрічі візьмуть участь офіцери з понад 30 країн. Вони мають детально обговорити, які військові ресурси можна відправити для захисту суден, що проходять через протоку.

Відео дня

Журналісти відзначають, що Україна хоче максимально допомогти своїм союзникам на Близькому Сході. Зокрема через страх того, що Трамп може обернутися проти України та укласти угоду з Росією, яку звинувачують у наданні допомоги Ірану. Також видання нагадує, що Україна вже допомагала союзникам, відправляючи їм морські дрони та засоби для боротьби з іранськими БПЛА.

"Ми готові запропонувати все. Є чотири тральщики, всі в Портсмуті. Вони не можуть вирушити до України, по-перше, тому що стануть ціллю номер один, а по-друге, через Конвенцію Монтре", – зазначило джерело.

За даними журналістів, в Портсмуті, Британія, крім придбаних у Британії двох суден, розміщені також тральщики UNS "Маріуполь" та "Мелітополь". Вони були передані Україні після служби у флотах Бельгії та Нідерландів. Зараз українські екіпажі проходять навчання на них разом з Королівським флотом, очікуючи на закінчення війни.

Близький Схід: важливі новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що переговори між США та Іраном були відкладені. На тлі цього, попри попередні погрози, Трамп оголосив про продовження перемирʼя між країнами. Він пояснив це внутрішнім розколом в іранській владі.

Тим часом CNN пише, що мир між США та Іраном вже був близький, однак всі домовленості були зірвані через публікації Трампа. Зокрема після заяв президента США, Іран публічно спростував усі твердження щодо їхніх поступок.

