МЗС України закликає грузинський уряд синхронізувати політику щодо Росії із політикою ЄС.

Рішення президента РФ Володимира Путіна скасувати російські візи для грузинів та відновити авіасполучення з Грузією - це компенсація за відсутність санкцій проти РФ за війну в Україні.

Про це речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко повідомив у соцмережі Facebook. "Росія пропонує Грузії укласти угоду з дияволом. А в угоді з дияволом, як відомо, перемагає диявол", - зазначає він.

За його словами, в МЗС рішення президента РФ Володимира Путіна скасувати російські візи для грузинських громадян та відновити авіасполучення розглядають "як політичну компенсацію за відмову чинної грузинської влади накласти санкції на Росію, запроваджені через її напад на Україну, а також уповільнення європейської інтеграції".

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Ніколенко нагадав, що на сьогодні Росією окуповано 20% грузинської території. За його словами, таке зближення з РФ відбувається на тлі "повзучої "бордеризації", викрадення грузинських громадян, грубого порушення прав і свобод людини на окупованих територіях та заповнення Грузії російськими громадянами". Він наголосив, що Кремль отримує поступки без понесення покарання за те горе, яке він заподіяв грузинському народу.

Ніколенко наголосив, що у 2008 російські літаки вже прилітали в Грузію, щоб бомбити мирне населення. За його словами, зараз РФ планує "бомбити європейське майбутнє грузинів". Речник МЗС України зазначив, що Росія не зацікавлена в просуванні Грузії в ЄС та НАТО, її процвітанні та розвитку. "Мета Москви — створити умови, за якими прогрес буде неможливим. Доведено на досвіді Білорусі, суверенітет та незалежність якої були поглинуті РФ", - додав він. При цьому спікер зазначив, що політика зближення із агресором не знаходить підтримки серед частини грузинських політиків та населення, які неодноразово публічно висловлювали свою позицію, зокрема в акціях протесту.

МЗС України закликає грузинський уряд синхронізувати політику щодо Росії із політикою ЄС, а також утриматися від дій, які відкидають подальший європейський рух Грузії.

Відносини РФ і Грузії

Російська армія зайшла на територію Грузії 8 серпня 2008 року. В результаті Грузія в цій війні втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією. 26 серпня 2008 року Росія визнала "незалежність" цих регіонів.

Зараз влада в Тбілісі заявляє, що не буде запроваджувати санкції проти країни-агресорки Росії за війну в Україні, щоб не зашкодити нібито своєму народу. Хоча насправді більша частина населення Грузії підтримує Україну.

10 травня 2023 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, щодо скасування візового режиму для громадян Грузії з 15 травня 2023 року. Також іншим указом він скасував заборону на авіаперевезення з Росії до Грузії, що з 2019 року.

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