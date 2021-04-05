Кремлю потрібне виправдання для відкритої відправки армії на українську територію, і переговори Путіна з Меркель і Макроном свідчать, що він його вже шукає.

Російські війська біля кордону України. Гармати везуть через міст на окупований Росією Крим. НАТО виступає із занепокоєними заявами. А президент США запевняє українського колегу, що Україна не сама.

На тлі всього цього виникає лише одне питання: чи Росія готує новий етап війни проти України? Про це пише Süddeutsche Zeitung. Найбільш оптимістична відповідь говорить: президент Володимир Путін лише грає м'язами, щоб випробувати президента Джо Байдена і покарати Київ за його нещодавній наступ проти Віктора Медведчука.

Читайте такожAtlantic Council: Росія може затягнути Україну в ту ж пастку, що і ГрузіюДругий можливий сценарій полягає в тому, що Путін добивається військової конфронтації, щоб офіційно розмістити російські війська в Луганську й Донецьку, видаючи їх за "миротворців". Третій сценарій - Кремль готує військовий наступ, щоб завоювати коридор в окупований Крим, а заодно отримати доступ до води з Дніпра, від якої зараз відрізаний півострів, перетворений на величезну російську військову базу.

Військова ескалація на Донбасі відбулася на тлі слів голови МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що відносини Москви з Заходом досягли "найнижчої точки". ЄС запровадив нові санкції проти Росії, щоб покарати її за замах на опозиціонера Олексія Навального. Київ заблокував низку проросійських телеканалів Віктора Медведчука, а також заморозив низку інших його активів. У Вашингтоні президент США під час свого звернення до Держдепартаменту 4 лютого оголосив, що час вседозволеності для Москви закінчився. А 17 березня Байден під час інтерв'ю телеканалу ABC назвав Путіна "вбивцею". А також пообіцяв, що російський президент "заплатить" за втручання в американські вибори на користь Дональда Трампа.

Президент Росії негайно відкликав російського посла в Москву. Це досить різкий крок, згідно з дипломатичним протоколом. Але це не єдина відповідь Путіна. Через чотири дні після слів Байдена про "вбивцю" Путін викликав міністра оборони Сергія Шойгу. А ще через чотири дні Шойгу оголосив, що 56-та парашутна бригада (приблизно 4 тисячі солдатів) буде переміщена з Росії в окупований Крим. Наступного дня спалахнули бої поблизу українського села Шуми.

Москва ще в лютому оголосила про намір провести військові навчання в Криму, сценарій яких передбачає відпрацювання маневрів з захоплення чужої території. Після цього військові аналітики почали говорити про можливу підготовку Росії до спроби захопити коридор з Донбасу в Крим, щоб відновити постачання води на висохлий півострів.

Читайте такожFrankfurter Allgemeine: НАТО досі не достатньо швидкий, щоб захистити Балтію від долі УкраїниОкупація такого коридору, звісно ж, означало б початок великої війни. Наразі, однак, навіть найбільш стривожені українці не вірять в такий сценарій. Начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак сказав, що його відомство не вірить у невідворотний початок війни.

Більш можливо те, що Путін готується до відправки так званих "російських миротворців" на Донбас, щоб офіційно розширити свій контроль. Це було б проміжним етапом для подальшої анексії сходу України. Кілька ідеологів так званої "Новоросії", про створення якої Путін теж мріє, говорили про таку можливість роками. З квітня 2019 року Путін незаконно роздає російські паспорти мешканцям окупованої частини Донбасу. Експерти Eastern Human Rights Group кажуть, що станом на початок січня Москва роздала 442 тисячі своїх паспортів.

28 січня в Донецьку пройшла конференція під назвою "Россійський Донбас". Зіркою заходу була голова пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян. Вона заявила: "Народ Донбасу хоче жити вдома і бути частиною нашої великої батьківщини. І ми зобов'язані подбати про них. Матінко Росіє, забери Донбас додому!". Німецьке видання зауважує, що Симоньян навряд чи з'явилася на Донбасі без схвалення Москви. Офіційно ж прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що анексія Донбасу "не на порядку денному".

Читайте такожWP: США хочуть, щоб Росія розуміла ціну ескалації в УкраїніSüddeutsche Zeitung пише, що на даний момент більш вірогідним сценарієм можна вважати відправку так званих російських "миротворців". З точки зору Мінських угод від 2015 року, домовитись про які допомогла канцлер Ангела Меркель і які стримують Москву, Путіну потрібне виправдання, щоб "захистити" російськомовне населення.

"Відео-конференція з Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном за 30 березня показало, що він шукає це виправдання", - йдеться в статті.

Оскільки Путін під час розмови з європейськими лідерами скаржився, що нібито Україна «готує провокацію» на лінії фронту.

Стягування військ Росії до кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.

З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський 2 квітня провели пряму телефонну розмову - вперше після перемоги першого з них на виборах. Байден, зокрема, запевнив Зеленського, що Україна не залишиться наодинці з агресією Росії.

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Переклад: Лесь Димань