І навіть в такому випадку, ніхто в Брюсселі поняття не має, як саме повинна відреагувати Європа на російську агресію.

Росія може й стягує десятки тисяч солдатів до кордону України, але ЄС не збирається ніяк на це реагувати. Принаймні, зараз. Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Жозеп Боррель в понеділок сказав, що міністри закордонних справ країн-учасниць "дуже стривожені" російською військовою мобілізацією. Але попри це, вони не розглядають можливість запровадження нових санкцій проти Москви.

Про це пише Politico. Більше того, країни ЄС навіть не планують підтримати Чехію у видворенні російських дипломатів через вибух на військовому складі в 2014 році. Прага з'ясувала, що спецслужби Росії до цього причетні.

"Очевидно, що це непокоїть. Тому що коли хтось розгортає таку велику кількість військ, можуть бути іскри там і тут", - сказав Боррель після відео-конференції міністрів закордонних справ країн ЄС, в якій також брав участь голова української дипломатії Дмитро Кулеба.

Читайте такожЄС має обговорити нові санкції проти РФ, не чекаючи її наступу на Україну - Литва"Давайте сподіватися, що це розгортання військ припиниться", - додав Боррель, зауваживши, що західні лідери, такі як канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден закликали Кремль зупинитися.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас повторив цю позицію, сказавши репортерам: "Москва повинна перейти від провокацій до співпраці. Ми переконані, що конфлікт все ще можна вирішити дипломатичними методами".

Politico зауважує, що досі переговори в "Нормандському форматі" на чолі з Францією й Німеччиною не досягли жодного прориву у наближенні кінця війни Росії проти України, яка триває вже 7 років. Однак, Боррель наголосив, що жодні додаткові санкції зараз не розглядаються. І ніхто не планує висилати російських дипломатів після того, як це зробила Чехія. Прага у вихідні вислала 18 росіян через вибух, який стався у 2014 році.

У 2018 році, після отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Солсбері країни ЄС і їхні союзники проявили солідарність з Великою Британією. Слідом за Лондоном вони вислали десятки російських дипломатів. Але цього часу, за словами Борреля, цього не буде. Тому що "не було таких запитів", так само як і кроків у напрямку запровадження нових санкцій проти Росії.

"Те, як ЄС висловлює занепокоєння, але фактично не робить нічого, проливає світло на незручності, з якими зіштовхуєтеся Брюссель перед лицем російської військової агресії. Країни-учасниці визнають, що буквально нічого не буде зроблено, поки президент Володимир Путін не віддасть наказ почати вторгнення", - йдеться в статті.

Але навіть якщо це станеться, не зрозуміло, як далеко країни ЄС і НАТО готові зайти, щоб захистити Україну.

"Мій заклик до ЄС в тому, що ми не повинні боятися обговорювати, що станеться, якщо Росія перетне червону лінію або щонайменше ще один раз перетне її", - сказав міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Для багатьох міністрів закордонних справ ЄС "червона лінія" - це відкрите вторгнення.

Читайте такожDie Zeit: "Північний потік-2" не може існувати, якщо Росія готує наступ проти України"Я переконаний, що для всіх очевидно (так само як і те, що анексія Криму була порушенням міжнародного закону), що існують речі, які неприйнятні для нас і які завжди будуть мати наслідки", - сказав Маас.

Але Ландсбергіс в інтерв'ю для Politico під час перерви під час саміту запропонував більш широку інтерпретацію червоної лінії. Вона включає ситуації, коли Москва навіть просто відмовиться йти на деескалацію.

"Я абсолютно переконаний, що червона лінія - це кордон України. Якщо додаткові війська, зосереджені біля кордону, перетнуть його, якщо вони не підуть на деескалацію, якщо вони не відступлять, це все червона лінія", - сказав литовський міністр.

Ландсбергіс закликав відновити обговорення додаткових санкцій включно з "секторальними", які вдарять по цілих сферах російської економіки, а не по окремих людях. Хоча ЄС останнім часом віддавав перевагу індивідуальним санкціям. Щодо ситуації в Чехії литовський дипломат наголосив, що "Європа повинна розглянути солідарні дії, як це було після отруєння в Солсбері, й позбутися небезпечних людей, які практикують теракти".

Читайте такожSüddeutsche: Захід може зробити 5 речей, щоб запобігти новій війні в УкраїніПід час прес-конференції Боррель сказав, що Росія стягнула до кордону України і в Крим 150 тисяч військ. І це значно більше, ніж нарахувала сама Україна чи інші країни впродовж останніх тижнів. Пізніше в офісі Борреля уточнили, що російських солдатів 100 тисяч. А головний дипломат ЄС обмовився. Але не залежно від точності цифри, російська військова присутність велика, а ризик дуже високий.

Боррель похвалив Україну "за стриману реакцію" й повторив традиційні слова ЄС про осуд російського вторгнення й окупації Криму в 2014 році. Він закликав Москву виконувати Мінські угоди, покликані встановити мир на сході України.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Переклад: Лесь Димань