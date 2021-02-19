Єдиний спосіб покращити відносини з Москвою - це чинити рішучий опір її агресивній політиці.

Мало що так часто повторюється на дипломатичному ландшафті, як спроби Заходу покращити відносини з Росією. Адміністрація Барака Обами почала з відомого "перезавантаження" в 2009 році, винайшовши навіть саме поняття. З того часу в Європі політика просто завалена руїнами подібних спроб налагодити співпрацю з Росією Володимира Путіна.

В 2010 році між ЄС і Росією був запущений дуже амбітний проект "Партнерство заради модернізації". А вже наступного року канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила з так званою "Мезебергською ініціативою", покликаною збудувати тісніші й більш структуровані відносини між ЄС і Росією в сфері безпеки, - пригадує екс-міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт на сторінках Washington Post.

Читайте такожРада Євросоюзу 22 лютого розгляне відносини з РосієюРосійська агресія проти України поставила хрест на всіх цих зусиллях, але не на довго. ОБСЄ під керівництвом Швейцарії на той час створила "Групу видатних людей", метою якої було спробувати знайти шляхи для перезавантаження. Після критичних коментарів про Трансатлантичні відносини влітку 2019 року президент Франції Еммануель Макрон ініціював амбітний стратегічний діалог з Москвою, відправив міністрів в Москву й створив робочі групи. А тепер і новий верховний представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель теж здійснив власну дуже обговорювану мандрівку цією "добре протоптаною стежкою".

Результат всіх цих зусиль був більш-менш однаковий: в кращому випадку все закінчувалося нічим, в гіршому - ще більшим погіршенням відносин. Звісно, були важливі сфери вибіркових контактів й співпраці з Росією, які змогли пережити цей поступовий занепад. Адміністрація Джо Байдена відновила діалог про стратегічну стабільність і проблеми ядерної зброї. А Європа веде переговори з Росією про відновлення угоди про "Спільний широкий план дій" з Іраном, а також про клімат й інші багатосторонні проблеми.

Але кілька ластівок - це ще не літо. І час від часу трапляються інші нищівні події: атака за допомогою отрути "новачок" в Британії, постійні кібератаки проти парламенту Німеччини й Норвегії, відмова співпрацювати в розслідуванні обставин знищення малайзійського рейсу MH17 на Донбасі. А нещодавно російська влада спробувала вбити опозиціонера Олексія Навального. Все це підірвало будь-які спроби скерувати відносини на більш конструктивний шлях.

Читайте такожThe Guardian: ЄС не стане жорсткішим до Росії навіть після зухвалого приниженняПопри всю шкоду від перелічених вище подій, головна причина хронічного провалу частих спроб перезавантаження - це факт існування фундаментальних проблем, стосовно яких Росія не хоче перезавантажувати власну політику. Натомість вона розглядає будь-яке обговорення як можливість тиснути на Європу, щоб вона відступила від власної політики й практик.

З європейської точки зору, найбільша перешкода - це те, як Росія поводиться зі своїми сусідами. Визнання Південної Осетії й Абхазії "незалежними державами, а також агресія проти України, яка почалася з анексії Криму, - це порушення фундаментальних принципів безпеки в Європі. В 2016 році ЄС прийняв базові принципи для відновлення відносин з Росією. Першим пунктом було повне виконання Мінських угод з відновленням територіальної цілісності України на Донбасі. Поки що Кремль не продемонстрував жодного бажання рухатися в цьому напрямку.

Читайте такожThe Economist: ЄС доведеться зняти "рожеві окуляри" й побачити реальну РосіюОчікування Росії від всіх спроб вести діалог про європейську безпеку складаються з двох пунктів. По-перше, вона хоче прямого чи непрямого визнання її права диктувати політику своїх сусідів, фактично скорочуючи їхній суверенітет. По-друге, Москва хоче позбутися ОБСЄ й інших зобов'язань щодо прав людини, а отже мати змогу вільно репресувати власних громадян.

Урок, який варто засвоїти на основі провалу численних спроб "перезавантаження" - це те, що лише жорсткий опір цим спробам може з часом змусити Росію переглянути власну політику. Це єдиний розумний шлях до більш конструктивних відносин.

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Переклад: Лесь Димань