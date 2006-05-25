Президент – єдина достойна фігура в українській владі

13:06, 25 травня 2006
Разное
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Подивилася відкриття сесії Верховної Ради нового скликання й не знаю: сміятися чи обурюватися. Вибори ж давно закінчилися, а вони вирядилися, прапорцями обставилися... Тимошенко взагалі "весілля" влаштувала...

Подивилася відкриття сесії Верховної Ради нового скликання й не знаю: сміятися чи обурюватися. Вибори ж давно закінчилися, а вони вирядилися, прапорцями обставилися, наче школярі з різних класів.

Ліве крило все чорне – костюми, краватки… Це “Наша Україна”. Посередині – білий клин. Спочатку я подумала, що там якесь весілля, а то виявляється Тимошенко своїх у біле “вифарбувала” (мовляв, усі в лайні, а БЮТ – у білому). Праве крило – поголубіло. Це Партія регіонів блакитними прапорцями обставилася. Їй-Богу, наче діти.

Зате на їхньому фоні Президент виглядав досить пристойно. Щоправда, аплодувала йому переважно “чорна” частина (з “Нашої України”), і склалося враження, що текст президентського виступу їм роздали з помітками “АПЛОДУВАТИ”, але говорив він добре. Чіткі, недвозначні формулювання, короткі, зрозумілі речення. Власне, казав, що й мав казати – і про Конституційний суд, який треба якнайшвидше обрати, і про коаліцію (Ющенко дасть згоду на запропоновану коаліцією кандидатуру прем’єра, а отже - і всього складу уряду, якщо уряд складатиметься з тих, хто як єдина команда забезпечить поступальний розвиток України на основі європейських цінностей, якщо він буде здатен згуртувати націю, надати поштовх економічним реформам і забезпечити безумовне дотримання прав та свобод людини). І про мову сказав так, що не придерешся: Україна не відступить від Конституції України, а держава підтримуватиме ті мови національних меншин, що на грані вимирання (мабуть, російську, яка ось-ось “вимре”).

Загальне враження таке, що Президент, хоч як його критикують, залишається єдиною гідною фігурою на владному олімпі.

Ілона Вишинська, м. Київ

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