Читайте УНІАН, колеги! (відповідь панові Піховшеку)

Після візиту Віктора Януковича до Москви на сайті агентства УНІАН, окрім інших новин на цю тему, несподівано з'явилася і думка В’ячеслава Піховшека. А точніше - претензії до репортажу власного кореспондента УНІАН за підсумками президентського візиту. Свої претензії колега почав із цитування моєї статті: «Подробиці політичного тет-а-тету наразі не відомі. Єдине, що вдалося з'ясувати із слів українського посла в Росії Володимира Єльченка, що до підписання готові близько десяти міждержавних угод. І їх підписання може відбутися ще до інавгурації Володимира Путіна, запланованої на 7 травня».

А тим часом під цими словами я можу підписатися і тепер. Адже тоді (як і сьогодні, втім), журналісти так і не почули відповідей на головні питання: що буде з цінами на газ і українськими сирами на російському ринку. Пізніше й сам український Президент повідомив, що переговори з російськими партнерами будуть продовжені, а, значить, ті питання, які сьогодні дійсно хвилюють українське суспільство і владу, залишаються відкритими.

Хотів би відзначити, що за час перебування Президента України в Москві програмою візиту не було передбачено, на жаль, ані хвилини спілкування з журналістами. Наживо, а не за допомогою трансляції по ТБ, українська преса його побачила тільки під час протокольної зйомки в Ново-Огарьово. Але, як відомо, в такому форматі питань не задають.

Інформація про те, що я не був присутній в заміській резиденції російського прем'єра і не міг об'єктивно висвітлити подію, просто не відповідає дійсності. Хотів би нагадати В’ячеславу, що під час спілкування журналістів із високошановним мною послом України Володимиром Єльченком питання про терміни проведення Міждержкомісії задавав саме кореспондент УНІАН. Причому, тут таки поряд стояв і сам пан Піховшек.

Не витримує критики і ще один «аргумент» колеги - про те, що результати переговорів сталі відомі саме зі слів українського дипломата. Нагадаю, що згадана інформація стосувалася вже досягнутих раніше українсько-російських домовленостей, і навряд чи могла повторно обговорюватися на такому високому рівні.

Кому як не журналістам із президентського пулу (до якого належить і сам пан Піховшек), не знати, що розмови про взаємний торговий оборот на протокольному початку зустрічі – частина формальних дипломатичних люб'язностей, вітальний посил до початку бесіди, констатація статистики, але навряд чи основна тема переговорів.

(Про ті самі торгові обороти в цифрах українські і російські чиновники згадують практично на кожних двосторонніх переговорах, так що чогось кардинально нового представники ЗМІ на ту тему почути навряд чи могли).

У переліку результатів зустрічі президента України з Володимиром Путіним згадується ще декілька рішень - домовленість про поїздку українських глав ОДА за Урал, стан справ українських заробітчан в РФ, «переїзд» генконсульства України з Тюмені до Єкатеринбургу. Все це, звичайно, важливі питання, але згадані вони в статті колеги з істотними неточностями і навряд чи були дійсно новиною для тих, хто постійно стежить за розвитком російсько-українських відносин.

Зокрема, рішення про поїздку українських губернаторів було досягнуте ще 18 жовтня минулого року. Задовго до цієї зустрічі на вищому рівні було прийнято і згадане В’ячеславом рішення про перенесення генконсульства з Тюмені . А інформація про те, що чергове генеральне консульство України буде відкрито не у Владивостоку, як раніше передбачалося, а в Новосибірську, взагалі не відповідає дійсності. Тільки тому, що генконсульство у Владивостоку працює вже багато років і ця інформація є на сайті посольства України в РФ. Йдеться якраз про його перенесення з Владивостока до Новосибірська.

Тема трудових мігрантів до результатів переговорів пан Піховшек взагалі притяг, скажемо м'яко, за вуха. Ясність у міграційне питання журналіст у бесіді з головним українським дипломатом попросив внести сам. На що, логічно, одержав відповідь у даних статистики. Хотілося б тільки нагадати, що ця інформація і без того регулярно оновлюється російською Федеральною міграційною службою. При ній працює автоматична система міграційного контролю, яка в режимі реального часу фіксує, скільки людей і з яких країн перетнули межу РФ, а також наводить статистику по кожній країні за рік. І вже якби ця тема обговорювалася на переговорах в Ново-Огарьово, там неодмінно був би присутній глава ФМС Росії - Костянтин Ромодановський.

Від себе особисто колегам-любителям епістолярного жанру бажаю частіше читати новини УНІАН - щоб краще знати порядок денний двосторонніх відносин. Можливо, тоді будь-які висловлювання українських чиновників на цю тему не будуть для вас новиною.

Роман Цимбалюк, власкор УНІАН у Росії